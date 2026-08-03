예금 최고금리 연 3.60% 총 1조원 한도로 이달 말까지 선착순 판매

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 백범 김구 탄생 150주년과 광복절을 기념해 ‘우리의 소원 정기예금·적금’을 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 상품은 유네스코가 2026년을 ‘백범 김구 탄생 150주년 기념해’로 지정한 것을 계기로 마련됐다.

올해 1월 출시한 ‘나의 소원 우리 예·적금’의 고객 참여형 콘셉트를 계승해, 고객 개개인의 소원이 더 나은 대한민국의 내일로 이어지도록 문화금융으로 의미를 확장했다고 우리은행은 설명했다.

예금 상품은 6개월과 12개월 만기 상품으로 구성된다. 기본금리는 6개월 연 3.10%, 12개월 연 3.40%이며, ‘우리의 소원 남기기’ 참여 시 연 0.20%포인트의 우대금리를 제공한다. 최고금리는 6개월 연 3.30%, 12개월 연 3.60%다. 가입 금액은 100만 원 이상 1억 원 이하이며, 총 1조 원 한도로 오는 8월 31일까지 선착순 판매한다.

적금도 6개월과 12개월 만기로 가입할 수 있다. 기본금리는 6개월 연 4.29%, 12개월 연 3.00%다. 여기에 ‘우리의 소원 남기기’ 참여 시 연 2.00%포인트, 직전 6개월간 우리은행 예·적금 미보유 조건 충족 시 연 2.00%포인트의 우대금리를 각각 제공한다. 모든 우대 조건을 충족하면 6개월 상품은 최고 연 8.29%, 12개월 상품은 최고 연 7.00%의 금리를 받을 수 있다.

우리은행은 6월부터 청년층을 겨냥해 월 최대 50만원까지 납입할 수 있는 연 최고 8%의 ‘우리 청년미래적금’도 판매하고 있다.

이영 우리은행 개인상품마케팅부 팀장은 “백범 김구 선생이 꿈꾼 ‘아름다운 나라’의 의미를 고객과 함께 되새기고, 한 사람의 소원이 대한민국의 더 나은 내일로 이어질 수 있도록 이번 상품을 준비했다”며 “앞으로도 고객의 참여를 바탕으로 문화적·사회적 가치를 확산하는 우리은행만의 문화금융을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.