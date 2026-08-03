[헤럴드경제=김진 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 필리핀 1호 매장을 열었다고 3일 밝혔다.

필리핀 1호 매장은 수도 마닐라 퀘존시티의 대형 쇼핑몰 ‘에스엠 노드 에드사’에 들어섰다. 매장은 약 52평 넓이에 총 86석 규모다. 체류 시간이 길지 않은 쇼핑몰 내 매장 특성을 반영해 효율적인 LSR(Limited-Service Restaurant) 운영 방식을 적용했다.

메뉴는 후라이드·양념과 시그니처 메뉴인 뿌링클·핫뿌링클·맛초킹·레드킹으로 구성했다. 소스 6종도 판매한다. 현지 식문화를 반영해 조각 치킨 중심의 식사형 콤보 메뉴도 운영한다.

달콤한 풍미가 특징인 필리핀식 스파게티도 선보인다. 치킨 버거 3종과 치즈볼 등 사이드 메뉴를 비롯해 잡채·떡볶이·로제 떡볶이 등 K-푸드 메뉴도 판매한다.

bhc는 현지 소비자 접근성이 높은 1호 매장에서 필리핀 내 인지도를 높여나갈 계획이다. 지난달 29일 열린 개점식에는 송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표이사가 직접 참석했다.

남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부장은 “필리핀 1호점을 시작으로 bhc만의 차별화된 맛과 브랜드 경험을 선보이며 고객 접점을 확대할 계획”이라고 말했다.