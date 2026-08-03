“맞춤형 징수 전략 통해 체납액 정리에 총력 기울이겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 박관열)가 경기도의 ‘2026년 상반기 지방세 체납 특별징수 대책 평가’에서 최우수 기관으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번 평가는 경기도 31개 시·군을 대상으로 지방세 체납 정리 현황, 가상자산 체납처분 실적, 가택수색 실적, 도세 고액 체납자 실태조사 및 정리 실적, 금융 정보 활용 징수 실적 이렇게 5개 분야 20개 지표를 종합적으로 평가해 지방세 체납 업무 전반의 성과를 심사했다.

광주시는 체납액 징수 기반을 강화하기 위해 세무 담당 공무원 책임 징수제를 운영하고 현장 중심의 징수 활동을 지속적으로 추진해 왔다. 또한, 체납자 실태조사를 바탕으로 유형별 맞춤형 체납처분을 실시하는 등 체납액 정리에 적극적으로 나선 점에서 높은 평가를 받았다.

시 관계자는 “이번 수상은 광주 시민들의 성숙한 납세 의식과 세무 담당 공무원들의 꾸준한 노력이 만들어 낸 소중한 결실”이라며 “앞으로도 맞춤형 징수 전략을 통해 체납액 정리에 총력을 기울이겠다”고 했다.