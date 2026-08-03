인천공항 국제선 수송객 대비 환승비중 5.6% 국적사 중 세 번째…“인천공항 연결성 강화” 환승객 38.7%는 자체 노선 연결

[헤럴드경제=서재근 기자] 하이브리드 항공사 에어프레미아가 인천국제공항을 중심으로 환승 경쟁력을 끌어 올리고 있다.

3일 항공정보포탈 기준 올해 상반기 에어프레미아 국제선 수송객은 69만1768명이이다. 환승객은 3만9110명으로 전년 동기(7057명) 대비 454.2% 늘었다. 인천국제공항 국제선 수송객 대비 환승 비중은 5.6%로, 국적 항공사 가운데 세 번째로 높았다.

특히 3월에는 월간 기준 처음으로 1만명을 돌파하며 역대 최대 환승 실적을 기록했고, 이후에도 매월 7000명 이상의 안정적인 실적을 유지했다.

에어프레미아의 환승객 증가는 미주 노선 경쟁력 강화와 인천공항 연결 수요 확대가 맞물린 결과로 분석된다. 상반기 환승객의 38.7%(1만5125명)는 에어프레미아 자체 노선을 이용한 환승객으로, 장거리 중심의 네트워크 경쟁력을 보여주는 지표다.

가장 많은 자체 환승객은 ‘뉴욕~인천~나리타’ 노선에서 발생했으며, ‘방콕~인천~LA’, ‘뉴욕~인천~홍콩’ 등이 뒤를 이었다.

인터라인을 통한 연결망도 빠르게 확대되고 있다. 상반기 인터라인 환승객은 4941명으로 집계됐으며, 베이징·선양, 오사카·후쿠오카, 마닐라 등이 주요 연결노선으로 나타났다. 자체 네트워크와 항공사 간 협력을 통한 연결성이 확대되면서 에어프레미아의 환승 경쟁력도 한층 강화되고 있다.

에어프레미아 관계자는 “환승객 증가는 장거리 네트워크를 기반으로 한 에어프레미아의 연결 경쟁력이 강화되고 있다는 의미”라며 “앞으로도 환승 수요가 높은 주요 도시를 중심으로 네트워크를 확대하고, 협력 항공사를 지속적으로 늘려 해외 여행객의 인천공항 이용을 확대함으로써 인천공항의 글로벌 허브 경쟁력 강화와 국내 항공산업 경쟁력 제고에 이바지하겠다”고 말했다.

한편, 에어프레미아는 지난 6월 ‘썸머 블랙프라이데이’ 프로모션을 열고 미주·아시아 9개 노선의 이코노미 클래스와 와이드 프리미엄 클래스 항공권을 특가로 판매하는 등 고객 여객 편의 제고를 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.