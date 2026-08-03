‘뱅키스’ 최초 고객 대상 2만원 투자지원금 인베스팅닷컴·코인원·인터넷은행과 제휴 확장

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 8월부터 뱅키스(BanKIS) 최초 계좌 개설 고객을 대상으로 투자지원금을 지급한다고 3일 밝혔다. 뱅키스는 한국투자증권의 비대면 및 금융 플랫폼 연계 계좌 개설 서비스다.

이달부터 최초 계좌를 개설하는 고객에게는 기존 코스피200 구성 종목 2주 랜덤 지급 혜택에 더해, 계좌 개설 후 1주일 간 국내주식 매수 시 현금처럼 사용할 수 있는 투자지원금 2만원을 추가로 지급한다.

이번 혜택은 한국투자증권 홈페이지 및 모바일 애플리케이션(MTS)뿐만 아니라, 다양한 제휴 채널을 통해 가입한 최초 계좌 개설 고객에게도 동일하게 적용된다.

한국투자증권은 글로벌 금융정보 플랫폼 ‘인베스팅닷컴’, 가상자산 거래소 ‘코인원’을 비롯해 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 등 주요 인터넷은행과 제휴를 맺고 계좌 개설 연동 서비스를 제공하고 있다.

또, 지점 방문 없이 어디서든 계좌 개설, 주식 거래, 금융상품 가입을 진행할 수 있도록 채널 다각화에 역량을 집중하고 있다. 초보 투자자와 2030 세대가 부담 없이 주식 시장에 진입하도록 돕기 위해서다.

실제로 지난 6월 기준 제휴 채널을 통해 유입된 신규 계좌 중 2030 세대 비중은 51.2%로 절반 이상을 차지했다. 최근 한국투자증권은 패션 플랫폼 ‘무신사(MUSINSA)’와 협업해 실전 주식투자대회를 개최하기도 했다.

채권 등 금융상품 공급도 확대하고 있다. 또 발행어음 및 환매조건부채권(RP) 등을 365일 상시 거래할 수 있도록 했다. 이외에도 MTS ‘한국투자’의 국내주식·상장지수펀드(ETF) 현재가 화면과 개인종합자산관리계좌(ISA) 관리 기능을 개편하는 등 투자 편의성을 높이는 데도 집중하고 있다.

곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 “모바일 플랫폼에 익숙한 고객들이 제휴 채널을 통해 제약 없이 금융 시장에 접근하고, 첫 주식 거래를 안정적으로 시작할 수 있도록 혜택과 인프라를 강화하는데 역량을 집중하고 있다”며 “앞으로도 디지털 채널 다각화와 차별화된 서비스를 통해 투자 저변을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.