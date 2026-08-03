전 주기별 맞춤형 설루션으로 고객 가치 극대화 PV5 신규라인업, PV5·EV6 연식변경 모델 계약 돌입 내연기관 보유 고객 EV 전환 시 지원금 선제적 차량진단 시스템 연내 시범 도입 최대 140만 원의 트레이드인 혜택 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 올해 하반기부터 고객 개개인의 라이프스타일과 비즈니스 니즈에 맞춘 세분화된 상품과 서비스로 전기차 경험의 질을 한 단계 높이는 고객 맞춤형 설루션을 적극 시행한다고 3일 밝혔다. ‘구매-보유-관리’까지 전 주기에 걸친 고객 경험 혁신으로 국내 전동화 시장의 진정한 대중화를 주도하겠다는 구상이다.

먼저 기아는 PV5의 상품라인업을 개개인의 라이프스타일과 비즈니스 니즈를 고려해 대폭 확장한다. PV5의 신규라인업은 ▷프라임 ▷패신저 5인승(1-2-2) ▷패신저 7인승(2-2-3) ▷카고 컴팩트 ▷샤시캡 도너모델 등 총 5종이다.

이로써 기아 PV5는 연식변경 모델인 더 2027 PV5에 포함된 ▷패신저 5인승(2-3-0) ▷카고 롱 ▷WAV ▷오픈베드 ▷패신저 도너모델을 포함해 총 10종에 달하는 폭넓은 라인업 체제를 갖추게 됐다.

PV5 신규 라인업 5종의 가격은 전기차 세제혜택 적용 전 기준으로, 패신저 7인승(2-2-3) ▷베이직 4902만원(이하 개별소비세 5% 기준, 카고는 비과세 기준) ▷플러스 5239만원이며, 프라임 ▷베이직 5202만원 ▷플러스 5670만원 ▷패신저 5인승(1-2-2) 4829만원 ▷카고 컴팩트 4100만원 ▷샤시캡 도너모델 4500만원이다.

더 2027 PV5의 가격은 패신저(2-3-0) ▷베이직 4829만원 ▷플러스 5134만원, 카고 롱 ▷베이직 4250만원 ▷롱레인지 베이직 4520만원, 오픈베드 ▷베이직 스탠다드 4395만원 ▷베이직 롱레인지 4665만원 ▷플러스 스탠다드 4745만원 ▷플러스 롱레인지 5015만원 ▷WAV 5428만원 ▷패신저 도너모델 4780만원이다.

전기차 세제혜택과 정부 및 지자체 보조금을 반영할 경우 지역에 따라 카고 컴팩트 모델은 2000만원 중후반대부터, 패신저 5인승(1-2-2) 모델은 3000만원 후반대부터, 패신저 7인승(2-2-3) 모델은 4000만원 초반대부터 구매 가능할 것으로 전망된다.

기아는 EV6의 연식변경 모델의 계약도 함께 시작한다. 더 2027 EV6는 트렁크 개방 시 후방에서의 시인성을 높여 비상 상황의 안전성을 강화하는 ‘테일게이트 비상램프’와 의도치 않은 페달 오조작 사고 위험을 줄여주는 ‘페달 오조작 안전 보조(PMSA 2.0)’ 기능이 전 트림에 기본 적용됐다.

특히 The 2027 EV6는 개선된 19인치 타이어를 신규 적용해 항속형 2WD의 경우 1회 충전 주행가능거리(AER)를 기존 494㎞에서 8㎞ 늘어난 502㎞로, 스탠다드 모델은 기존 382㎞에서 13㎞ 늘어난 395㎞로 향상시켰다.

The 2027 EV6의 트림별 판매 가격은 ▷스탠다드 라이트 4360만원 ▷스탠다드 에어 4860만원 ▷스탠다드 어스 5260만원 ▷롱레인지 라이트 4760만원 ▷롱레인지 에어 5260만원 ▷롱레인지 어스 5660만원 ▷롱레인지 GT-Line 5720만원 ▷GT 모델 7321만원이다.

기아는 전기차 구매 부담을 낮추기 위해 내연기관을 보유한 고객이 EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, PV5 패신저(패신저 도너모델 제외) 모델을 구매할 경우 EV Change 지원금 100만 원을 지원하고, EV3 및 EV4 구매 고객을 대상으로 36개월 기준 0.8%의 초저금리 혜택을 제공한다.

이어 기아는 PV5 승용 모델(PV5 WAV, 패신저 도너모델 제외)을 대상으로 36개월 기준 3.6%의 금리를 적용하고, 차량가의 최대 60%까지 만기 시점으로 유예할 수 있는 ‘잔가보장 유예형 할부’ 프로그램을 마련했다.

기아는 고객의 정비 편의성을 제고하기 위해 선제적 차량진단 시스템을 확대 적용한다. 차량 운행 중 실시간으로 수집한 진단 데이터를 분석해 이상 징후가 감지되면 관련 고장 정보와 예상 정비 항목을 정비거점 담당 정비사에게 자동으로 전달한다. 담당 정비사는 이를 토대로 관련 정비 방향성을 사전에 수립해 차량 입고 시 신속 정비가 진행될 수 있는 환경을 구축한다.

아울러 기아는 아파트 단지 내 EV 전시·시승 프로그램인 ‘기아 EV 집 앞 시승’도 운영한다. 기아 EV 집 앞 시승은 전기차 충전 서비스 사업자 GS차지비(GS ChargEV)와 협업해 구축한 무인 시승 프로그램으로, 충전 인프라가 구축된 수도권 아파트 단지 중심의 주민들을 대상으로 운영되며, 이벤트 기간 중 계약 고객에게는 50만 원 상당의 GS차지비 충전 포인트를 지급한다.

전기차 잔존가치 관리 체계도 고도화한다. 기아 내연기관 차량을 보유한 고객이 해당 차량을 기아 인증중고차에 판매한 뒤 전기차를 구매할 경우, 70만원의 신차 할인과 50만원의 보상판매 추가 금액을 더해 최대 120만원의 혜택을 받을 수 있다.

특히 전기차 보유 고객이 전기차를 신차로 구매하는 경우 보상판매 추가 금액이 70만원으로 상향돼, 70만원의 신차 할인을 합해 최대 140만원의 지원을 받을 수 있다.

기아 인증중고차는 현재의 EV 종합 등급 정보에 더해 배터리 건강 상태(SoH), 누적 충·방전 횟수, 배터리 온도(최저/최고) 등 세부 정보까지 추가 제공한다.

향후 기아는 자사 브랜드의 무사고 승용 차량 중 등록 6년 이내, 주행거리 12만㎞ 이하의 차량을 중심으로 매입하는 현재 인증중고차 기준에서 나아가, 타 브랜드 차량 또는 사고 이력 차량, 상용차 등 기존 매입 기준에 해당하지 않는 차량까지 거래할 수 있는 중개 서비스를 선보일 예정이다.