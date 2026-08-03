포스코이앤씨, 경동나비엔·서울대와 맞손 업계 최초 공동주택 적용, ‘더샵 송도그란테르’ 첫선

[헤럴드경제=신혜원 기자] 포스코이앤씨가 공동주택의 냉난방 에너지를 절감하는 세대 단위 자동 제어 시스템 ‘에코 세이버(Eco Saver)’를 상용화하고 본격적인 공급에 나선다고 3일 밝혔다.

에코 세이버는 포스코이앤씨가 지난해 경동나비엔, 서울대학교 건설환경종합연구소와 체결한 업무협약을 바탕으로 공동 개발한 시스템이다. 실증을 거쳐 상품화를 완료했으며, 건설사 중 최초로 실제 공동주택에 적용된다.

이 시스템은 외기 온도와 실내 상태 등 주거 환경을 종합 분석해 세대별 냉방을 자동으로 제어한다. 포스코이앤씨가 하절기 실증 시험을 진행한 결과, 제습 환기 시스템과 에어컨을 연동한 제어 방식을 통해 기존 에어컨 단독 운전 대비 약 18~25% 수준의 냉방 에너지를 절감한 것으로 나타났다. 또한 실내 습도를 약 50%로 유지해 더 높은 설정 온도에서도 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계됐다.

동절기 난방 효율 제어 기술도 갖췄다. 외기 온도와 보일러 환수 온도를 반영하는 제어 알고리즘을 적용한 결과, 기존 대비 약 8~12% 수준의 난방 에너지가 절감됐다. 난방에는 경동나비엔과 공동 개발한 ‘포스코 강반(PosMAC) 프리미엄 보일러’가 적용된다. 내식성이 우수한 PosMAC을 사용해 내구성을 높였으며, 빠른 온수 공급과 인공지능(AI) 기반 스마트 운전 기능을 탑재했다.

난방 성능 구현을 검증한 여명석 서울대학교 교수는 “산·학·연 협력을 통해 개발된 에너지 절감 시스템이 실제 공동주택 적용 단계까지 이어졌다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.

포스코이앤씨는 현재 분양 중인 ‘더샵 송도그란테르’에 에코 세이버를 옵션 상품으로 첫 선보인다. 향후 실제 입주 후 운영 데이터를 기반으로 기술을 고도화하고, 적용 단지를 확대해 나갈 방침이다.

포스코이앤씨 관계자는 “에코 세이버는 여름철 냉방 에너지 18~25%, 겨울철 난방 에너지 8~12%를 줄여주는 생활 밀착형 기술”이라며 “폭염과 혹한 등 기후 변화에 대응하는 차별화된 주거 에너지 솔루션을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 포스코이앤씨는 2분기 실적으로 매출 1조7690억원, 영업이익 440억원을 기록했다.