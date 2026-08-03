3일 오전 11시부터 폭염중대경보 발효

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주 광양시에서 비공식 관측 기준으로 41도를 기록하며 8년 만에 낮 최고기온이 40도를 넘었다. 전남광주 순천과 광주 동부 지역에는 3일 오전 11시부터 폭염중대경보가 발효된다.

4일 광주지방기상청에 따르면 지난 3일 오후 3시 21분께 광양읍 비대표 관측지점에서 기온 41도가 관측됐다.

이 지점은 대표 관측지점이 아니어서 공식 기록으로 인정되지는 않는다. 하지만 최고기온이 40도를 넘은 것은 2018년 8월 1일 서구 풍암동에서 40.1도를 기록한 이후 8년 만이다.

공식 기록을 기준으로 하면 지역 대표 관측지점의 역대 최고기온은 1994년 7월 24일 순천 주암 관측소에서 기록한 39.4도다.

장마가 끝난 뒤 시작된 무더위는 당분간 이어질 것으로 전망됐다.

폭염중대경보는 2008년 폭염특보 제도를 도입한 이후 18년 만에 강화·신설된 최상위 경고단계다.

지역에서는 지난달 25일 광양에 처음 발령된 데 이어 현재 광양·여수·보성에 발효 중이며, 순천과 광주 동부 지역으로 확대됐다.

광주지방기상청 관계자는 “폭염으로 인한 온열질환 등이 우려되는 만큼 야외 활동을 중단하고 충분한 휴식을 취하는 등 건강관리에 유의해 달라”며 “최신 기상정보와 폭염특보 현황을 수시로 확인해 달라”고 당부했다.