한강 러닝 열풍 속 런트립 출시 러너 맞춤형 전용 키트 혜택 제공 직접 개발한 8km 여의도 러닝 맵 메리어트 K-고메 수상 메뉴도 선봬 객실·다이닝 할인 서머 프로모션

[헤럴드경제=김명상 기자] 메리어트 이그제큐티브 아파트먼트 서울(이하 여의도 메리어트)가 최근 거세게 불고 있는 러닝 열풍과 여름 호캉스 수요를 겨냥해 한강 인프라 연계 패키지와 시즌 할인 프로모션을 동시에 선보인다. 외국인 관광객 증가와 웰니스 트렌드에 발맞춰 지역 특색을 결합한 경험형 콘텐츠와 투숙 혜택을 대폭 강화한 것이 특징이다.

최근 한강변을 중심으로 한 러닝과 피크닉 문화는 내외국인 관광객 사이에서 소비 트렌드로 자리 잡았다. 서울시가 지난 6월 뚝섬한강공원에서 개최한 ‘쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’에는 외국인 4만 2000명이 참가해 2년 만에 참가자가 13배 늘었다. 행사는 체력에 맞춰 코스를 선택하고 각자의 속도와 방식으로 완주하는 스포츠 행사였다. 한강은 새벽이나 야간에도 조명이 갖춰져 있고 유동 인구가 많아 안전하게 운동할 수 있는 환경이다. 러닝 전후 편의점을 이용하는 문화가 K-콘텐츠와 결합하며 미식 측면에서도 인기를 얻고 있다.

여의도 메리어트는 이러한 한강 및 여의도 지역 특성을 결합한 ‘런트립 패키지’를 판매한다. 포함 혜택으로는 크루 삭스, 스포츠 헤어밴드, 러닝 벨트백, 다우니 호텔 컬렉션 섬유 유연제, 너울 트라이드(TRiD) 리커버리 부스터 샷 등으로 구성된 러너스 키트를 투숙당 1회 제공한다. 해당 패키지의 투숙 기간은 9월 1일부터 올해 말까지다.

특히 호텔 측은 직접 개발한 8㎞ 코스의 ‘여의도 러닝 맵’을 통해 자율적인 러닝을 지원한다. 호텔 정문에서 출발해 여의도 외곽을 한 바퀴 돌고 오는 길을 보기 쉽게 안내하는 지도다.

또한 패키지 이용객은 러닝 후 피로를 해소하고 휴식을 취할 수 있는 다양한 부대시설과 서비스를 이용할 수 있다. 가능 시 오후 2시 레이트 체크아웃를 비롯해 수(SOO) 스파 트리트먼트 15% 할인, 무료 주차 서비스, 횟수 제한 없는 피트니스·실내 수영장·실내 골프 연습장·스쿼시룸·사우나 이용 혜택을 함께 제공한다. 투숙 기간 동안 전문 강사와 함께하는 GX 프로그램 무료 참여도 가능하다.

여름 시즌을 맞아 객실과 다이닝 할인을 아우르는 ‘서머 스테이 & 다이닝’ 프로모션도 실시한다. 예약 기간은 9월 13일까지, 투숙 기간은 9월 30일까지다. 해당 기간 투숙객에게는 객실 5% 할인과 함께 파크카페 이용 시 10% 할인 혜택을 적용한다.

현재 파인 다이닝 ‘파크카페’에서는 국내 메리어트 계열 호텔 셰프들의 경연 대회인 ‘메리어트 K-고메 레이스’ 수상작을 묶은 세트 메뉴를 선보이고 있다. 서양식 페이스트리 반죽 속에 한방 갈비찜을 결합한 ‘앙크루트 한방 갈비찜’, 여름에도 시원하게 먹을 수 있는 ‘서늘, 호엽 만둣국’ 등이 포함돼 있다.

조성은 여의도 메리어트 세일즈·마케팅 부장은 “단순한 호텔 투숙 제공을 넘어 주변 어트랙션과 연계된 경험형 콘텐츠를 지속해서 개발하려고 노력하고 있다”면서 “런트립의 경우 레지던스 형태의 특성상 러닝 후 피트니스 센터나 사우나를 이용하고 객실 내 세탁기로 운동복을 바로 세탁할 수 있어 반응이 좋다”고 말했다.

이 외에도 여의도 메리어트는 한강을 비롯해 투숙객들이 주변에서 즐길 수 있는 요소들을 적극적으로 발굴하고 있다. 호텔 인근 어트랙션 및 지역 상권과의 협업을 바탕으로 다양한 패키지 상품도 지속해서 내놓을 예정이다.

이성빈 홍보 마케팅 대리는 “앞서 인근 현대백화점 미술 전시나 이랜드 크루즈와 협업한 패키지를 선보이기도 했다”며 “최근에 생긴 서울달이나 서순라길, 영등포 문래창작촌처럼 호텔 주변에 있는 매력적인 요소를 강조해서 여의도라는 지역 자체의 관광 매력도를 올리는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.

한편 2007년에 개관한 여의도 메리어트는 약 20년 동안 운영을 이어오고 있는 프리미엄 레지던스 브랜드다. 전 객실이 주방과 세탁 시설 등을 갖춘 ‘올 스위트’ 형태로 회원제 피트니스, 실내 수영장, 사우나 등을 운영 중이다.