8월 5일~28일…최종 2명 선정 예정

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 지역경제 활성화와 기업인의 사기진작을 위해 ‘2026년 제20회 시흥시 최고 경영인’을 선정한다.

최고 경영인 선정은 지역경제와 산업 발전, 기업 경쟁력 강화에 기여한 우수 기업인을 발굴·시상해 기업인의 자긍심을 높이고 건전한 기업문화를 확산하기 위해 마련했다.

신청 대상은 시흥시에 소재한 공장등록 완료 제조업체의 대표(법인의 경우 대표이사)로, 신청일 현재 5년 이상 기업을 경영한 기업인이다. 후보자는 본인을 비롯해 경제인단체, 기업지원기관, 동장, 관련 부서장 등의 추천을 통해 신청할 수 있다.

접수 기간은 8월 5일부터 28일까지이며, 추천(신청)서와 기업소개서, 공적조서, 최근 3년간 재무제표 등 관련 서류를 방문 또는 우편, 전자우편으로 제출하면 된다.

심사는 기업 성장성, 기술역량 강화, 지역경제 활성화 기여, 근로자 복리후생, 사회공헌 활동 등을 종합적으로 평가하는 1차 정량 평가와 기업 경영성과 및 공적을 종합 심사하는 2차 정성평가를 거쳐 진행된다. 총점 70점 이상 득점자 가운데 기업지원협의회 심의를 통해 최종 2명을 선정할 예정이다.

선정된 최고 경영인에게는 시흥시장 표창과 상패가 수여되며, 중소기업 육성자금 우대금리(0.5%) 지원과 시흥시 및 시흥산업진흥원 기업지원사업 참여 시 우대 등 다양한 혜택이 제공된다.

홍승일 시흥시 경제국장은 “최고 경영인 선정은 어려운 경제 여건 속에서도 지역경제와 산업 발전을 위해 헌신해 온 기업인들을 격려하기 위한 제도”라며 “혁신적인 경영과 사회공헌으로 지역과 함께 성장해 온 우수 기업인들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편, 신청 방법과 제출 서류 등 자세한 사항은 8월 5일부터 시흥시청 누리집 고시·공고에서 확인할 수 있으며, 문의는 시흥시 기업지원과로 하면 된다.