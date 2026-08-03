초등학생 자녀 스케치를 가족이 생성형 AI로 재구성하는 참여형 캐릭터 디자인 공모전 예선에서 창의성 및 독창성, AI 활용도, 주제 적합성, 스토리텔링 등 심사해 본선 20개 팀 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 오는 10월 17일 개최되는 ‘서초 AI 페스타’를 앞두고, 미래 세대의 AI 역량을 키우고 가족이 함께 즐기는 참여형 AI 축제를 만들기 위해 ‘2026 서초 AI 페스타 캐릭터 창작 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 주민들이 직접 생성형 AI를 활용해 서초구의 미래 AI 도시 이미지와 디지털 혁신 의지를 상징할 캐릭터를 구현해보는 참여형 프로그램으로, 주민들의 AI 체험 기회를 넓히고 서초구 AI 정책과 관련 사업을 알릴 홍보 캐릭터를 발굴하기 위해 마련됐다.

‘아이와 AI가 만나, 서초의 얼굴이 되다!’를 주제로 한 이번 공모는 아이들이 직접 그린 캐릭터 스케치를 바탕으로 가족이 함께 생성형 AI 툴을 활용해 캐릭터를 완성하는 ‘가족 공동 창작’ 방식으로 진행된다. 심사에서는 ‘서초 AI 페스타’가 지향하는 혁신성과 축제의 역동성을 담아 서초구의 AI 브랜드 가치를 창의적으로 표현했는지를 중점적으로 평가한다.

서초구 거주자 또는 서초구 소재 초등학교 재학생이면 누구나 가족과 함께 공모에 참여할 수 있다. 공모 기간은 8월 31일까지로, 서초구청 홈페이지에서 신청서를 다운받아 담당자 이메일로 접수하면 된다.

심사는 예선과 본선으로 나눠 진행된다. 예선에서는 심사위원 2인이 창의성 및 독창성, AI 활용도, 주제 적합성, 스토리텔링 등 4개 심사 항목을 기준으로 본선 진출 20개 팀을 선정한다. 본선 진출작은 10월 17일 ‘서초 AI 페스타’ 현장에 전시되며, 당일 본선 심사위원 3인과 주민 평가단 100여 명의 평가를 합산해 최종 수상작 총 7팀이 선정될 예정이다.

시상은 ▷대상 1팀에는 상금 50만원 ▷최우수상 2팀에는 상금 30만원 ▷우수상 4팀에는 상금 10만원이 각각 수여된다. 이와 함께 본선에 진출한 나머지 13개 팀에는 1팀당 2만원 상당의 기프티콘이 제공된다.

향후 구는 최종 수상작으로 선정된 캐릭터를 ‘서초 AI 페스타’ 등 AI 관련 행사에 전시하고 홍보 마스코트로 활용하는 한편, AI 브랜드를 알리는 대표 콘텐츠로 활용해 서초구의 정책을 주민들에게 보다 쉽고 친근하게 전달해 나간다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번 공모전이 아이들의 상상력과 가족의 참여, 생성형 AI 기술이 어우러져 서초구의 비전을 캐릭터로 구현해보는 의미 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.