[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 하락하며 취임 후 최저치를 기록했다. 증시 폭락과 부동산 세제, 연임 논란 등이 복합적으로 작용한 결과라는 분석이 나왔다.

3일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 달 27일부터 31일까지 전국 18세 이상 유권자 2508명을 대상으로 실시한 조사 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 전주보다 0.4%포인트 하락한 45.9%로 집계됐다.

이에 비해 부정 평가는 전주보다 1.0%포인트 오른 50.5%를 기록했다.

긍정과 부정 평가의 격차는 오차범위(±2.0%포인트) 밖인 4.6%포인트였다. ‘잘 모름’은 3.5%였다.

이번 조사를 실시한 리얼미터 측은 “증시 폭락과 레버리지 상장지수펀드(ETF) 파장에 따른 경제 불안, 부동산 세제 및 대통령 연임 개헌 논란 등 이슈에 대한 부정적 언론보도가 복합적으로 작용하면서 지지율의 하락세가 이어진 것 같다”고 분석했다.

한편, 이번 조사는 무선 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.