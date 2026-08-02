[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]아이에스동서가 공급하는 중산지구 대단지 아파트 ‘펜타힐즈W’가 오는 3일 무순위 청약 접수를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 무순위 물량은 앞서 진행된 특별공급과 1·2순위 청약에서 부적격 당첨자와 중복 당첨자, 계약 포기 세대 등으로 발생한 미계약 세대를 대상으로 한다.

단 무순위 청약은 특별공급과 1·2순위 청약에서 당첨됐으나 계약을 포기한 세대는 다시 청약할 수 없고 무주택자만 청약 가능하다.

대상 주택형은 전용 84㎡(A·B), 115㎡(A·B), 152㎡(B) 타입이다. 앞서 진행된 1·2순위 청약에서 최고 18.59대 1의 경쟁률을 기록한 만큼 무순위 청약에도 많은 관심이 몰릴 것으로 전망된다.

청약 자격은 입주자모집공고일인 지난달 29일 현재 대구시 또는 경북도에 거주하는 무주택세대 구성원이면 누구나 해당 된다.

별도의 청약통장 가입이나 예치금 요건 없이 신청할 수 있다.

펜타힐즈W는 아이에스동서가 경산시 중산동 일원에 공급하는 컴팩트시티형 단지로, 1·2단지를 합쳐 총 3443가구 규모로 조성된다.

분양관계자는 “이 아파트는 특히 중대형 타입은 무주택인 경우가 적어 이들 대상은 무순위 후 선착순 분양으로 관심을 가져볼만 하다”고 설명했다.

‘펜타힐즈W 1단지’ 견본주택은 대구 수성구 만촌동 수성대 교차로 인근에 위치한다.