[헤럴드경제=김벼리 기자] 단일종목 레버리지 상장 이후 확대된 시장 변동성에 한국거래소의 ETF(상장지수펀드) 상장 심사 업무도 차질을 빚고 있는 것으로 알려졌다. 심사 인력 부족과 기존 물량 적체가 겹치면서 4분기 이후 신규 상품 출시에 제동이 걸릴 것이란 우려도 나온다.

2일 연합뉴스에 따르면 한국거래소는 지난달 말 주요 자산운용사들을 대상으로 상장 예정 ETF 수요를 조사하면서 “8월부터 예비심사를 청구하더라도 평소보다 일정이 늦어질 수 있으니 이를 고려해 상장 계획을 세워달라”는 취지의 안내를 한 것으로 전해졌다.

신규 청구 자체는 가능하지만 기존 심사 물량을 우선 처리해야 하는 만큼 업계에서는 사실상 신청을 미뤄달라는 의미로 받아들이고 있다.

이번 심사 지연은 지난 5월말 단일종목 레버리지 ETF 상장 이후 시장 변동성이 확대하면서 국회와 금융당국의 자료 제출과 대응 요구가 늘어난 데 따른 것으로 알려졌다.

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF는 최근 반도체주 급락 과정에서 개인투자자 손실과 증시 변동성을 키웠다는 지적을 받았다.

지난달 국회 정무위원회에서도 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정과 금융당국의 사후 대응을 둘러싸고 여야 의원들의 비판이 이어졌다. 이에 금융당국 수장들도 사과의 뜻을 밝혔다.

현재 거래소의 ETF 상장 심사 인력은 4명이다. 이 중 일부는 단일종목 레버리지 ETF 관련 국회와 금융당국 대응 업무를 맡기 위해 다른 팀에 차출됐다. 여기에 여름 휴가철과 기존 심사 물량 적체까지 겹친 것으로 전해졌다.

일반적으로 ETF는 거래소 심사부터 실제 상장까지 약 3∼4개월이 걸린다. 거래소 심사를 통과한 뒤 금감원에 증권신고서를 제출하고, 신고서 효력이 발생하면 상장일 확정과 최초 설정 절차를 거쳐 상장된다.

이에 따라 2분기에 예비심사를 신청한 상품들은 이달과 다음 달 예정대로 출시될 가능성이 크다.

반면 이달 심사를 신청해 오는 4분기 상장 예정이던 상품은 일정이 늦어질 수 있다. 업계에서는 심사 지연이 장기화할 경우 연말 신규 ETF 출시가 크게 줄어들 수 있다는 관측도 나온다.

다만 거래소는 신규 ETF 심사 청구를 제한하거나 상장 심사를 중단한 것은 아니라고 선을 그었다.

거래소 관계자는 “적체된 심사 물량을 먼저 처리한 뒤 차례대로 진행하려는 것”이라며 “운용사들에 신규 상품을 제출하지 말라고 한 적은 없다”라고 말했다. 이어 “현재 제한된 인력으로 심사를 진행하고 있어 신규 신청 건은 일부 지연될 수 있다는 점을 안내한 것”이라며 “운용사들의 상장 계획과 예상 물량을 파악해 일정을 조율하는 통상적인 절차”라고 설명했다.

업계에서는 금융당국의 주도로 도입된 단일종목 레버리지 ETF의 시장 혼란에 대응하는 과정에서 해당 상품을 출시하지 않은 운용사들까지 상장 지연의 영향을 받고 있다는 우려가 나온다.

특히 상품군과 시장 점유율을 이미 갖춘 대형사보다 신규 ETF 출시가 사업 성장과 직결되는 중소형 운용사의 부담이 더 크다는 지적이다.