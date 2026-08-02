현대차·제네시스, ‘썸머 페스타’ 프로모션 확대 시행 기존 7개 차종에 EV 4종, 신형 그랜저 추가

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차·제네시스가 고객에게 더욱 다양한 선택지를 제공하고 차량 구매 부담을 실질적으로 낮추기 위해 ‘썸머 페스타’ 프로모션의 대상 차종을 확대하고, 운영 기간도 8월까지로 한 달 연장한다고 2일 밝혔다.

현대차·제네시스는 3일부터 기존 7개 차종에 더해 ▷아이오닉 9 ▷아이오닉 6 ▷아이오닉 5 ▷코나 일렉트릭 등 전기차 4종과 ▷더 뉴 그랜저를 추가해 총 12개 차종으로 프로모션을 확대 시행한다.

앞서 현대차·제네시스는 7월 한 달간 썸머 페스타를 운영하며 ▷팰리세이드 ▷싼타페 ▷쏘나타 ▷스타리아 등 현대차 4개 차종과 ▷GV80 ▷GV70 ▷G80 등 제네시스 3개 차종을 구매하는 모든 고객에게 할인을 제공한 바 있다.

먼저 ▷아이오닉 9을 구매하는 고객에게 최대 550만원의 할인 혜택을 제공한다.

아울러 ▷싼타페 ▷아이오닉 6 ▷아이오닉 5 ▷코나 일렉트릭을 최대 300만원 할인하고 ▷팰리세이드 ▷더 뉴 그랜저 ▷스타리아를 최대 200만원, ▷쏘나타는 최대 100만원 할인한다.

제네시스 구매 고객은 같은 기간 ▷GV80 최대 5% ▷G80 최대 4% ▷GV70 최대 3% 할인받을 수 있다.

아울러 현대차는 더 뉴 그랜저(하이브리드 제외) 고객에게 할부 기간에 따라 금리를 ▷36개월 4.9%에서 3.0% ▷48개월 5.0%에서 3.5% ▷60개월 5.1%에서 4.0%로 낮추는 ‘더 뉴 그랜저 저금리 프로모션’도 8월 한 달간 운영한다.

현대차 관계자는 “고객 여러분의 성원에 힘입어 썸머 페스타 프로모션의 대상 차종과 기간을 확대했다”며 “고객이 부담 없이 원하는 차량을 선택할 수 있도록 앞으로도 다양한 혜택을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대차는 현대자동차와 기아가 칠레 한인사회의 안전한 치안 활동을 지원하기 위해 순찰용 전기차 2대를 기증했다고 31일 밝혔다.

현대차와 기아는 최근 칠레 수도 산티아고에 위치한 ‘한국의 거리’ 일대 안전한 생활 환경 조성과 지역사회 발전을 위해 아이오닉 5를 칠레 한인회에 기증하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 국내외에서 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.