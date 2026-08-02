[헤럴드경제=김성훈 기자] 걸그룹 리센느 멤버 원이가 중학생 시절 ‘일진’이었다는 소문이 온라인에 확산된 가운데, 중학교 시절 담임교사라고 밝힌 인물이 직접 반박에 나섰다.

한 누리꾼은 지난 1일 SNS에 자신이 원이의 과거를 알고 있다고 주장하며 ‘일진설’을 제기했다.

그는 주장을 뒷받침할 근거는 제시하지 않았지만, 그의 글은 온라인 커뮤니티에 확산됐다.

이후 다른 누리꾼 A 씨가 자신을 원이의 중학교 2·3학년 담임교사라고 밝히며 자신의 SNS를 통해 반박에 나섰다.

A 씨는 원이가 직접 작성한 편지, 친구들과 함께 찍은 사진, 졸업앨범, 과거 원이를 가르쳤던 교사들과 주고받은 메시지 등을 공개하며 자신의 신분을 인증했다.

그는 “원이의 중학교 2, 3학년 담임이다. 중학생 시절 원이가 무언가 잘못했다면 잘못 가르친 저의 탓”이라며 “근거 없는 글로 인한 막무가내식 비난을 멈춰주시길 부탁드린다”고 호소했다.

A 씨는 “(원이는) 선생님에게 사탕을 선물하며 ‘사랑한다’고 자주 말하던 학생이었다”며 원이가 전교 학생회 임원이었고, 학교폭력 예방 캠페인 등 교내 활동에도 성실하게 참여했다고 회상했다.

A 씨는 원이가 졸업식 전날 친구들과 케이크 공방을 찾아 직접 만든 케이크를 선물했던 일화도 전하며 “교직 초창기라 엄하게 지도했는데도 저를 존경해주던 좋은 아이들이었다. 아이들과 울면서 포옹하며 작별했던 기억이 아직도 생생하다”라고 했다.

원이의 교우관계에 대해서도 “사진 속 친구들은 졸업 후에도 꾸준히 인연을 이어오고 있다”며 “올해 2월에도 대부분이 함께 1박 2일 여행을 다녀올 만큼 여전히 좋은 친구들이다. 원이는 스케줄 때문에 함께하지 못했다”고 전했다.

현재 ‘일진설’ 주장 누리꾼은 자신의 게시물과 계정을 삭제한 것으로 알려졌다.

리센느 소속사는 그의 주장에 대해 공식 입장을 내놓지는 않고 있다.