[헤럴드경제=함영훈 기자] 고구려 평원이었던 원주의 지금 이름은 고려 왕건이 10세기에 지었다. 평원의 ‘원’에서 딴 것이다. 고구려와 고려는 같은 뜻이다.

치악산 이름이 붙여진 것이 언제인지 알 수 없으나, 멀쩡히 ‘적악산’(赤岳山)이라는 이름을 갖고 있다가 바뀐 것을 보면 “문제의 ‘그 이야기’에 약간의 근거가 있는 건가?”라는 생각이 들게 한다.

물 좋고 공기 좋고, 단풍까지 좋아 이름붙여진 적악산, 옛날 옛적 어느 날, 수련중이던 한 선비가 구렁이에게 잡혀 먹히려던 꿩을 구해준다.

이에 앙심을 품은 구렁이는 그날 밤 산중 오두막에 사는 여인으로 변신해 잘 곳을 찾던 선비를 미리 기다린다.

그리고 가장 깊은 밤 삼경에 이르자, 구렁이는 선비를 해치려든다. 이 요물은 즉시 해치지 않고 내기를 건다. 그리스 신화 등에서도, 꼭 야수는 즉시 해치지 않고 퀴즈를 내거나 내기를 거는 경우를 볼 수 있다.

밤에 종 칠 일은 동지섣달 꽃 필 가능성 보다 적건만, 구렁이는 “사찰의 종이 해뜨기 전 세 번 울리면 살려주겠다”고 하는 한다. 이 내기는 그냥 “내 사냥을 방해한 너, 마음 졸이다 죽었으면 해” 라는 얘기다.

그런데, 이게 어찌된 영문인가. 삼경의 중심 자정이 되자, 불가능하리라던 종이 한밤의 정적을 뚫고 ‘댕’, ‘댕’, ‘댕’ 우렁찬 소리를 내며, 딱 세 번 울린다.

낮에 선비가 살려준 꿩이 전속력으로 종 쪽으로 날아와 자기 머리를 종에 세게 부딪쳐 그 큰 소리를 내고는 속절없이 땅바닥에 떨어져 죽고 만 것이다.

이 이야기가 인구에 회자되면서 적악산은 꿩 치 자를 써서 치악산(雉岳山)으로 바뀐다. ‘은혜 갚은 꿩’이야기는 ‘전설의 고향’ 등 신비한 스토리를 다루는 드라마, 아이들의 교양서적에 단골로 등장한다.

무엇보다 원주시민들의 의리, 화합을 상징하는 스토리로 자리잡았고, 대표상징물인 ‘치악종각’으로 형상화되었다.

야심한 밤, 세 번의 종소리를 적악산에 울리게 한, 꿩 세 마리가 원주시청에 새 둥지를 틀었다.

2일 원주시에 따르면, 명륜동 치악체육관 옆 언덕에 있던 ‘치악종각’이 원주시청 공원으로 옮져졌다.

1994년 8·15 광복절을 즈음하여 건립된 치악종각은 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장이 원주 방문 당시 “원주를 대표하는 ‘치악산 보은 설화’를 상징할 만한 상징물이 필요하다”는 지역의 건의에 대해 1억 원을 기탁한 것이 계기가 되어 조성되었다.

​특히 당대 최고 명인들의 정성이 집약된 건축물로, 범종은 국가무형유산 주철장 원광식 대표가 이끄는 ‘성종사’에서 제작했으며, 종각은 대한민국 고건축의 대가 고(故) 전흥수 대목장이 시공했다.

현판은 원주 출신의 제10대 대통령 고(故) 최규하 전 대통령의 친필로 제작되어 탁월한 미래유산적 가치를 지니고 있다.

​그동안 치악종각은 가파른 언덕 위에 위치해 3·1절, 광복절, 제야의 타종식 등 주요 행사 시 고령의 어르신과 어린이들의 접근이 어렵고 겨울철 낙상 사고 위험이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 원주시는 시민 안전을 확보하고 시설 활용도를 높이기 위해 광복회와 원주문화원, 원주예총 등 유관단체의 의견을 수렴하고 강원특별자치도 문화유산위원의 자문을 거쳐 시청 앞 공원으로 이전했다.

원주시는 접근성 좋은 시청으로 옮겨진 치악종각이 시민의 안녕과 지역 발전을 기원하고 시민 화합을 이끄는 상징 공간으로 자리매김하기를 기대한다고 밝혔다.