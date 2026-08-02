서울연구원 분석 보고서…지방은 최대 2.9배 차이 “특별·광역시에 대중교통 인프라 잘 구축된 결과”

[헤럴드경제=김광우 기자] 서울에서 대중교통을 이용해 목적지까지 이동할 때 걸리는 시간이 승용차와 비교해 큰 차이가 나지 않는다는 분석 결과가 나왔다. 지방의 경우 승용차가 최대 3배 빨랐지만, 서울의 경우 1.2배 빠른 것에 그쳤다.

2일 연합뉴스에 따르면 서울연구원 스마트교통연구실은 ‘도시 지표와 대중교통 이용의 관계 분석’ 보고서를 통해 서울의 대중교통 시간 비율(PCTR·Public Transportation Car Time Ratio)이 1.21로 전국에서 가장 낮았다고 밝혔다.

서울에서 승용차로 1시간 걸릴 거리를 대중교통으로 이동하면 1시간 12분 36초가 걸린다는 것. PCTR은 승용차 대비 대중교통의 소요 시간 비율을 계산한 값이다. 승용차와 대중교통을 이용했을 때 걸리는 시간이 똑같다면 1, 대중교통을 이용했을 때 승용차보다 2배의 시간이 걸린다면 2가 된다.

서울연구원 한영준 연구위원과 정상미 연구원이 최근 발표한 이 보고서는 각 시·군·구청 등 지방자치단체 행정기관을 주요 지점으로 선정하고 최소 25개 경로에 ‘네이버 길 찾기’를 통해 동일 날짜와 시간의 최적 통행시간을 구한 뒤 평균을 내는 방식으로 PCTR을 계산했다.

다른 지역 PCTR 수치는 부산이 1.46으로 서울을 제외하면 가장 낮았고, 인천이 1.54, 광주가 1.76으로 뒤를 이었다. 이외에 제주(1.77), 경기(1.82), 대구(1.97), 강원(2.00) 등도 2 이내였다.

반면 충남은 2.88에 달해 승용차로 1시간 걸릴 거리가 대중교통으로 2시간 52분 48초가량 소요되는 것으로 계산됐다.

이밖에 전남(2.66), 전북(2.36), 충북(2.35), 울산(2.20), 경남(2.19), 경북(2.13), 대전(2.05) 등도 상대적으로 대중교통 여건이 좋지 않은 것으로 나타났다.

보고서는 “특별·광역시의 PCTR은 대부분 2 미만이지만 일반 도 지역에서는 2를 초과하는 곳이 다수 확인됐다”며 “특별·광역시가 일반도에 비해 도시기능이 집적화되어 있고 대중교통 인프라가 잘 구축돼 대중교통 이동 시간이 상대적으로 짧게 나타난 결과”라고 설명했다.

이번 연구는 도시의 다양한 지표, 즉 사회·경제적 요인이 대중교통 이용률에 미치는 영향을 분석해 향후 교통정책에 활용하기 위해 이뤄졌다.

이를 위해 국내 17개 시·도와 국외 55개국 91개 도시를 대상으로 자료를 수집하고 도시의 일반적 특성과 생활 비용, 교통수단별 인프라 현황과 통행 시간, 승용차 규제 정책 등의 자료를 분석했다.

국내 지역들을 비교 분석한 결과 PCTR이 클수록 대중교통 이용은 감소하는 경향을 보였다. 대중교통이 승용차에 비해 걸리는 시간이 더 길수록 이용 빈도가 줄어든다는 의미다.

아울러 단위 면적당 철도역의 수, 버스 정류장의 수, 버스 대수가 많을수록 대중교통 이용자가 많아지는 흐름을 보였다.

또 인구밀도가 높고 전체 인구 중 근로자가 차지하는 비중이 클수록, 고령자 비율이 낮을수록 도시의 대중교통 분담률은 더 높아졌다.