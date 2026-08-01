저속으로 이동…8시 50분 울릉도 사동항 입항

[헤럴드경제=김진 기자] 156명을 싣고 독도에서 울릉도로 향하던 여객선에 엔진 이상이 발생했다. 해경은 대형 경비함정을 급파해 승선원 안전 확보에 나섰다.

1일 동해해양경찰서에 따르면 이날 오후 4시 28분쯤 독도 북서쪽 약 14㎞ 해상에서 승객 150명과 선원 6명이 탄 독도 여객선이 부유물 감김으로 저속 운항 중이라는 신고가 포항 운항 관리센터를 통해 접수됐다.

신고를 받은 해경은 즉시 5000t급 경비함정 5001함과 3000t급 3007함을 현장에 급파했다. 여객선과 교신한 결과 장치 이상으로 엔진 1대가 작동하지 않는 상태였다. 다행히 다른 동력으로 자력 항해가 가능해 저속으로 울릉도 사동항을 향해 이동 중인 것으로 확인됐다.

해경은 만일의 상황에 대비해 경비함정을 여객선 옆에 배치하고 밀착 안전관리를 실시하고 있다. 현재까지 승선원 156명 모두 건강 상태에는 이상이 없는 것으로 파악됐다.

해당 여객선은 이날 오후 8시 50분께 울릉도 사동항에 입항할 예정이다. 동해해경은 최종 입항 때까지 안전관리를 이어갈 방침이다.