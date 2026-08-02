세 아이 아빠…가족과 ‘서울 육아정책 홍보모델’ 맡아 4기, 8팀 모집에 486가족 지원…경쟁률 60.8대 1 다둥이·다문화·임산부·3대 공동양육 가정 등 선발

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시의 임신·출산·육아·돌봄 정책을 알릴 홍보 모델인 ‘서울아이앰배서더’ 4기로 배우 신현준 씨 가족 등 8팀이 선정됐다. 지난해 7월 2기 때에는 당시 두 아이 엄마였던 걸그룹 원더걸스 혜림으로 활약했던 방송인 우혜림 씨가, 올해 2월 3기 때에는 늦은 나이에 어렵게 아이를 출산한 가수 레이디제인(본명 전지혜)이 각각 앰배서더로 뽑혔다.

2일 서울시에 따르면 이번 4기 모집에는 다둥이·다문화·맞벌이·공동육아 가정 등 총 486팀이 신청해 60.8대 1의 경쟁률을 보였다. 특히 이번 기수부터는 모집 대상을 기존 영유아 자녀 가정 중심에서 초등학생 자녀를 둔 가정과 조부모·친인척 공동양육 가정까지 확대해 변화하는 양육 환경과 가족 형태를 반영했다.

전문가 심사를 뚫고 선정된 8팀은 유명인부터 다문화·임산부·3대 공동양육 가정 등 다양한 가족들로 구성됐다. ▷국민배우이자 세 아이의 부모로서 영유아부터 초등까지 폭넓은 육아 경험을 가진 배우 신현준 씨의 ‘신씨네’ 가족 ▷종이비행기 국가대표 이승훈 씨와 함께 다문화 가족의 따뜻한 일상을 전할 ‘캉캉가족’ ▷아이와 함께 유아차 런을 즐기며 건강하고 활기찬 육아 문화를 보여줄 ‘캥거루가족’ ▷조부모·부모·자녀가 함께 살아가는 3대 공동양육의 따뜻한 돌봄 문화를 보여줄 ‘유신패밀리 가족’ 등이다.

서울아이앰배서더 4기는 내년 1월까지 6개월간 각자의 육아 일상과 정책 체험을 담은 영상과 사진 등 콘텐츠를 제작해 서울시 공식 사회관계망서비스(SNS) 등에 알릴 예정이다. 홍보영상(포스터) 출연, 저출생 극복 캠페인 참여 등 다양한 활동에도 나설 계획이다.

앞서 3기에는 994가족이 지원해 124대1의 경쟁률을 기록했다. 레이디제인 가족 등 선발된 8가족은 올해 2월부터 6개월간 207건의 콘텐츠를 제작했고, 누적 조회 수는 2644만회를 기록했다. 서울시는 4기부터 사업 명칭과 참여 범위를 넓혀 다양한 양육 당사자의 목소리를 담기로 했다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “서울아이앰배서더 가족들이 전하는 생생한 정책 체험과 일상을 통해 더 많은 시민이 서울시 임신·출산·육아 정책을 가깝게 느끼고 ‘아이 키우기 좋은 서울’의 매력을 함께 체감하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.