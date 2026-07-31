매출 14조1759억원, 영업익 5996억원 첨단소재·생명과학 부문 제품 판매도 늘어 자회사 에너지솔루션도 흑자 전환

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 올해 2분기 연결기준 매출 14조1759억원, 영업이익 5996억원을 달성했다고 31일 밝혔다. 전년동기 대비 매출은 19%, 영업이익은 25.8% 증가했다.

실적 반등은 ▷석유화학부문의 긍정적인 재고 래깅 효과(원재료 투입 시차 효과)른 주요 제품 마진 개선 ▷첨단소재와 생명과학 부문의 주요 제품 판매 확대 등에 힘입어 이뤄졌다.

석유화학 부문은 매출 5조3289억원, 영업이익 4265억원을 달성했다. 여수 나프타크래킹센터(NCC) 2공장 가동 중단으로 제품 판매량은 감소했지만, 긍정적인 재고 래깅 효과가 발생하면서 수익성이 개선됐다. 3분기는 원료가 하향세에 따른 부정적인 래깅 효과 등으로 경영 불확실성이 지속될 전망이다.

첨단소재 부문은 매출 9990억원, 영업이익 199억원을 기록했다. 전자소재 신제품 양산이 이뤄지면서 실적 반등에 성공했다. 3분기는 신규 고객향 양극재 출하 확대와 에너지저장장치(ESS)용 분리막 판매의 점진적인 증가를 바탕으로 매출이 늘어날 것으로 관측된다.

생명과학 부문은 매출 3690억원, 영업이익 600억원을 기록했다. 전분기 대비 수출 선적 물량 증가 등으로 매출과 수익성이 상승했다. 3분기 매출은 백신 등 일부 제품의 수출 물량이 4분기에 집중될 것으로 예상돼 소폭 감소할 전망이다. 연구·개발(R&D) 비용 증가에 따른 수익성 하락도 예상된다.

자회사 에너지솔루션은 매출 7조5602억원, 영업이익 1133억원을 달성했다. EV용 원통형·파우치 배터리의 견조한 수요와 북미 ESS 생산능력 확대로 매출은 성장했고, 영업이익은 흑자 전환에 성공했다. 3분기는 북미 ESS 시장 성장 가속화와 EV용 원통형·파우치 배터리의 안정적인 출하량 증가 등을 바탕으로 매출 성장이 예상된다.

자회사 팜한농은 매출 2741억원, 영업이익 254억원을 기록했다. 중동 전쟁 여파에 따른 비료 선구매 수요로 전년대비 매출과 수익성이 개선됐다. 3분기는 고환율 등 원료가 상승, R&D 비용 증가 등으로 전년 대비 수익성 감소가 전망된다.

차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 “기존 사업의 고부가 전환을 지속 추진하고 반도체, 모빌리티 소재 등 미래 성장 사업의 육성을 통해 안정적인 수익 창출 기반을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.