‘건설노동자 포용금융 업무협약’ 첫 실행사업 소득증빙 부담 덜고 최고 연 5.5% 금리 적용

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행이 일용직 건설근로자의 금융 접근성을 높이고 생활안정을 지원하기 위한 ‘건설근로자 우대대출’을 출시했다고 31일 밝혔다.

이번 상품은 지난 29일 BNK금융그룹이 건설근로자공제회, 민주노총 건설산업연맹, 한국노총 건설연맹과 체결한 ‘건설노동자 포용금융을 위한 업무협약’의 첫 실행사업이다. 소득과 재직 증빙에 어려움을 겪는 일용직 건설근로자도 편리하게 제도권 금융을 이용할 수 있도록 맞춤형으로 설계됐다.

부산은행은 건설근로자공제회가 발급하는 퇴직공제금 적립내역을 대출심사에 활용해 별도 소득확인서류제출 부담을 줄였다. 또한 CB(신용평가사) 추정소득을 활용함으로써 소득증빙이 어려운 일용직 건설근로자의 금융 이용 편의를 높였다.

대출 대상은 건설근로자공제회가 발급하는 ‘퇴직공제금 적립내역서’ 기준으로 최근 6개월 이내 90일 이상 또는 최근 1년 이내 180일 이상 공제금을 적립한 건설근로자다. 대출 한도는 최대 3500만원이며 최고 연 5.5% 금리를 적용해 금융비용 부담을 낮췄다.

해당 상품은 출시일인 31일부터 부산은행 전 영업점에서 신청할 수 있으며, 향후 모바일뱅킹 등 비대면 채널에서도 신청할 수 있도록 서비스를 확대할 계획이다.

부산은행 관계자는 “소득 증빙에 어려움을 겪는 건설근로자가 안정적으로 금융서비스를 이용할 수 있도록 돕기 위한 포용금융의 실천”이라며 “금융 사각지대를 세심하게 살피고 고객이 체감할 수 있는 맞춤형 금융지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.