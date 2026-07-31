평창올림픽·인천아시안게임·잠실야구장·광주수영대회 등 풍부한 경험

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 2026여수세계섬박람회 조직위원회는 주요 식음시설 운영 사업자로 외식전문기업인 아모제푸드(주)를 운영 사업자로 선정했다고 31일 밝혔다.

아모제푸드는 2012여수세계박람회를 시작으로 2018평창동계올림픽을 비롯해 2014인천아시안게임, 2019광주세계수영선수권대회 등 주요 국제행사의 식음시설을 운영한 전문기업이다.

현재도 인천국제공항과 기아 챔피언스필드야구장과 서울 잠실야구장 등 대규모 다중이용시설에서 식음매장을 운영하고 있다.

9월에 개막될 여수섬박람회 식당은 관람객이 편안하게 식사와 휴식을 즐길 수 있는 복합 식음공간으로 조성된다.

지역 식재료를 활용한 음식과 국내외 섬·연안 지역의 메뉴를 비롯해, 태평양·인도양·지중해 일대의 섬·연안 음식문화를 반영한 다양한 메뉴를 선보여 관람객들에게 색다른 미식 경험을 제공할 예정이다.

가족 단위 관람객과 어린이, 고령자, 외국인 등 다양한 이용객을 고려해 메뉴 선택의 폭을 넓히고 가격 적정성과 음식 품질을 함께 관리한다.

메뉴별 원산지와 알레르기 유발 정보도 알기 쉽게 표시해 관람객이 안심하고 음식을 선택할 수 있도록 할 방침이다.

위생·안전 관리도 한층 강화해 식재료 입고부터 검수·보관·조리·판매에 이르는 전 과정을 체계적으로 관리하고, 조리시설과 종사자를 대상으로 사전교육과 일일점검을 실시한다.

김종기 조직위 사무총장은 “아모제푸드의 국제행사 운영 경험과 전문성을 바탕으로 맛과 품질은 물론 위생·안전·편의까지 세심하게 관리해 관람객이 믿고 이용할 수 있는 수준 높은 식음 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’라는 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 2개월간 돌산 진모지구와 여수세계박람회장, 금오도·개도 일원에서 개최된다.