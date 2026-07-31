[헤럴드경제(영광)=김경민기자]31일 오전 8시 28분께 전남광주 영광군 염산면 한 채석장에서 암반을 뚫는 작업 중 천공기에 불이 났다.
신고 접수 44분 만인 오전 9시 12분께 큰불을 잡은 소방 당국은 현재 천공기 인근의 흙을 덮는 방식으로 남은 불을 정리하고 있다.
이 불로 인명피해는 없다.
소방 당국은 불을 모두 끄는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.
kkm9971@heraldcorp.com
입력 2026-07-31 10:58:12
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[헤럴드경제(영광)=김경민기자]31일 오전 8시 28분께 전남광주 영광군 염산면 한 채석장에서 암반을 뚫는 작업 중 천공기에 불이 났다.
신고 접수 44분 만인 오전 9시 12분께 큰불을 잡은 소방 당국은 현재 천공기 인근의 흙을 덮는 방식으로 남은 불을 정리하고 있다.
이 불로 인명피해는 없다.
소방 당국은 불을 모두 끄는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.
구윤철 “금융 변동성 적극 관리 필요…세심하게 점검하고 적기 대응”
[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 31일 “정부는 각별한 경각심을 갖고 비상경제본부 회의를 중심으로 더욱 세심하게 경제 상황을 점검하고 적기에 대응해 나가겠다”고 강조했다. 구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의에서 “미국과 이란의
“황정민에 성적 착취 당해” 女 주장…“3번 만났고, 손도 안 잡았는데 불륜?” 공방
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 황정민과의 내연 관계를 주장한 여성에 대해 황정민 측이 스토커라고 반박한 가운데, 해당 여성이 보다 구체적인 피해를 주장하는 입장문을 내놓았다. 반면 황정민 측은 팬으로서 교류했을 뿐, 만남 횟수가 3번에 불과하고, 육체적인 관계는 커녕 손도 잡지 않았다며 여성의 주장을 부인하고 있다. 여성 A 씨는 30일 낸 입장문에서 “사적인 연락은 2023년 8월경 황정민이 먼저 연락해 오면서 시작됐다”라며 “그후 하루에도 수차례 통화나 연락을 주고받을 정도로 친밀한 관계를 몇 달간 유지했다”라고 주장했다. A 씨는 “황정민은 자신의 이름과 대표작을 활용한 소주 브랜드 사업을 제안했고, 저는 디자인 실무자로서 시장조사와 콘셉트 기획, 상표 조사를 수행했다”고 주장했다. 또 “황정민이 소설 집필을 권유해 약 30편의 글을 썼고, 그중에는 황정민의 요청에 따라 쓴 성적인 내용의 글도 있다”고 했다. A 씨는 지난 2월 이에 따른 2억원의 손해배상 청구 소송을 황정민
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었