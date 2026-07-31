싱가포르·말레이서 브랜드 경쟁력 강화 프리미엄 유기농 생리대 안착…제품군 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 깨끗한나라가 동남아 시장에서 현지 기후와 소비 트렌드 등 국가별 환경을 반영한 현지 맞춤형 제품 전략으로 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다고 31일 밝혔다.

깨끗한나라는 싱가포르와 말레이시아에서 ‘순수한면’을 프리미엄 유기농 생리대 브랜드로 운영하고 있다. 연중 고온다습한 기후가 이어지는 지역 특성을 고려해 쾌적하고 편안한 사용감을 강화했다. 제품의 기능적 특성뿐 아니라 사용 편의성과 제품 경쟁력을 함께 높이고 있다.

제품 구성도 현지 소비 패턴에 맞췄다. 해외 판매의 경우 부피에 따라 물류비가 크게 좌우되는 만큼, 다양한 제품을 부담 없이 경험할 수 있는 ‘체험 세트(Trial Set)’를 기획해 운영하고 있다. 소비자는 여러 제품을 합리적인 가격에 체험할 수 있고, 기업은 합포장을 통해 물류 효율을 높이는 전략이다.

현지화 전략 덕에 시장 반응도 긍정적이다. 올 7월 기준 동남아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)에서는 ‘유기농 생리대’ 검색 키워드 기준 4위를 기록하고 있으며, 제품 평균 평점 역시 5점 만점에 4.9점을 유지하고 있다.

깨끗한나라는 이러한 소비자 반응을 바탕으로 유기농 생리대 라인업을 지속 확대해 나갈 계획이다. 기능성 라인업인 쿨링 생리대 ‘디어스킨 에어쿨링’은 출시 초기 대비 판매 규모가 지속적으로 확대되고 있어 제품군을 점진적으로 확대할 예정이다.

깨끗한나라 관계자는 “앞으로도 현지 소비자들의 니즈를 지속적으로 분석해 국가별 특성에 최적화된 제품과 브랜드 경험을 제공하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.