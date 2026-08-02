제주공항 차량 15분 거리·연동 중심 입지…업무와 휴식 병행 가능한 주거환경 제공

유연근무제 확산과 라이프스타일의 다양화로 수도권 고소득 전문직과 젊은 자산가를 중심으로 두 지역을 오가며 생활하는 ‘듀얼 라이프(Dual Life)’가 새로운 주거 형태로 주목받고 있다.

주중에는 수도권에서 업무에 집중하고, 주말이나 여유 시간에는 제주에서 원격근무와 휴식을 병행하는 워케이션형 세컨하우스에 대한 관심도 이어지는 추세다.

이 가운데 제주시 연동에 들어서는 ‘신제주 동문 디 이스트 시그니처원’이 공항 접근성과 생활 인프라를 갖춘 세컨하우스로 관심을 받고 있다.

단지는 제주국제공항에서 차량으로 약 15분 거리에 위치한다. 공항을 통해 수도권과 제주를 오가는 수요자가 비교적 편리하게 이동할 수 있으며, 연동 중심 생활권의 상업·문화·편의시설도 이용할 수 있다.

도심 생활 인프라와 제주 지역의 자연환경을 함께 누릴 수 있어 업무와 휴식을 병행하려는 수요자에게 적합한 주거환경을 제공한다는 설명이다.

입주민의 주거 편의를 위한 생활관리 서비스도 마련된다. 하우스키핑을 비롯해 방문세차, 방충·방역 등의 서비스를 필요에 따라 유료로 이용할 수 있다. 장기간 집을 비우는 경우가 많은 세컨하우스 특성을 고려해 실내 관리 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

분양 관계자는 “신제주 동문 디 이스트 시그니처원은 수도권과 제주를 오가며 생활하는 수요자들이 업무와 휴식을 병행할 수 있도록 기획한 주상복합단지”라며 “공항과 가까운 연동 중심 입지와 생활관리 서비스를 바탕으로 차별화된 주거환경을 제공할 계획”이라고 말했다.

한편 ‘신제주 동문 디 이스트 시그니처원’은 제주시 연동 현장 인근에 견본주택을 마련하고 분양을 진행하고 있다. 견본주택에서는 입지와 상품 구성, 특화 설계 등에 관한 상담을 받을 수 있다.