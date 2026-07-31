먹거리 가격 공개·친절 서비스 확산…관광 새마을운동 본격 추진 안동·진주·수원 등 글로벌축제로 순차 확대

[헤럴드경제=김선국 기자] 여름 휴가철을 맞아 정부가 먹거리 바가지요금 근절과 친절 서비스 확산을 위한 ‘관광 체크인(Check-In) 캠페인’을 시작한다. 첫 무대는 올해 글로벌축제로 선정된 보령머드축제다. 정부는 보령을 시작으로 안동·진주·수원 등 주요 축제로 캠페인을 확대해 지역축제의 관광 경쟁력을 높인다는 계획이다.

행정안전부와 문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 31일 보령머드축제에서 ‘2026 글로벌축제 체크인(Global Festa Check-In)’ 캠페인 선포식을 개최한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 관광 새마을운동의 하나로 여름철 축제 성수기에 반복적으로 지적돼 온 먹거리 바가지요금을 근절하고 외국인 관광객을 친절하게 맞이하기 위해 마련됐다. 보령머드축제를 시작으로 안동국제탈춤페스티벌, 진주남강유등축제, 수원화성문화제 등 올해 글로벌축제로 선정된 지역축제 전반으로 확대된다.

캠페인 명칭인 ‘체크인’에는 축제 먹거리 가격과 관광객 수용태세를 점검(Check)하고, 외국인 관광객이 K-컬처를 즐기는 글로벌축제에 입장(Check-In)한다는 의미를 담았다.

정부는 캠페인을 ‘착한 가격(Fair Price)’, ‘따뜻한 환대(Warm Welcome)’, ‘즐거운 경험(Fun Experiences)’ 등 세 가지 방향으로 추진한다.

먼저 축제장 먹거리 가격 정보를 공개해 합리적인 소비를 유도하고, 친절한 응대와 편의시설 개선으로 관광객 만족도를 높일 계획이다. 지역 고유의 콘텐츠를 활용한 다양한 체험 프로그램도 확대한다.

관광객이 직접 참여하는 행사도 마련했다. 글로벌축제 6곳을 방문하는 ‘글로벌축제 릴레이 스탬프 투어’와 축제장 먹거리 가격을 확인하는 ‘먹거리 알리오’ 이벤트를 진행한다. 참가자에게는 축제 대표 이미지를 활용한 키캡과 키링, 보령머드축제 먹거리 쿠폰 등을 제공한다.

행안부와 문체는 이날 보령머드축제 현장을 점검한 뒤 보령·안동·수원·진주·화천 등 글로벌축제를 운영하는 지방자치단체와 함께 캠페인 선포식을 열고 본격적인 운영에 들어간다.

올해 글로벌축제로 선정된 보령머드축제는 외국인 관광객 수용 환경도 대폭 개선했다. 야외 K-뷰티 체험 공간을 새로 조성했고, 주간에만 운영하던 머드 체험을 해변과 연계한 야간 프로그램으로 확대했다. 물품보관함을 늘리고 외국인 전용 교통 플랫폼과 간편결제 시스템도 도입해 이용 편의성을 높였다.

김대현 문체부 제2차관은 “이번 캠페인은 관광객이 축제에서 중요하게 생각하는 공정한 가격과 친절 문화를 확산하기 위한 관광 새마을운동의 일환”이라며 “보령머드축제를 시작으로 글로벌축제 전반에 캠페인을 확산해 지역축제를 세계인이 안심하고 즐기는 대표 관광 콘텐츠로 육성하겠다”고 말했다.