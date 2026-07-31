승용차부제, 주차정보제공시스템, 통근버스 운영 등

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 유동균)는 도심 내 교통 혼잡을 완화하고 저탄소 녹색 교통 문화를 확대하기 위해 ‘기업체 교통수요관리’를 추진한다고 31일 밝혔다.

‘기업체 교통수요관리’는 기업체에서 교통량 감축 활동에 자발적으로 참여하면 이행 실적에 따라 교통유발부담금을 최대 40%까지 감면해 주는 제도다. 지난해 97개 기업체가 교통수요관리에 참여해 약 6억원의 교통유발부담금을 감면받았다.

구는 2025년도 서울시 교통수요관리 분야 자치구 평가에서 ‘최우수상’을 수상하며 2억원의 인센티브를 받기도 했다.

올해는 8월 1일부터 내년 7월 31일까지 1년간 기업체 교통수요관리가 시행된다. 교통수요관리를 통해 감면 혜택을 받을 수 있는 프로그램은 승용차부제(2부제, 5부제), 주차정보제공시스템 구축, 주차장 유료화·축소, 통근버스·셔틀버스 운영 등이며 3개월 이상 이행해야 실적이 인정된다.

참여를 원하는 기업체는 서울시 기업체 교통수요관리 누리집에서 온라인으로 신청하거나 마포구청 교통행정과에 이행계획서를 제출하면 된다. 구는 서면과 현장 점검을 통해 이행 여부를 점검하고 민간 전문가 등으로 구성된 경감심의위원회를 거쳐 기업체별 최종 경감률을 결정할 예정이다.

유동균 마포구청장은 “저탄소 녹색 마포를 위해 교통량 감축 프로그램에 적극적인 동참을 부탁드린다”고 말했다.