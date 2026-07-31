[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사가 운영하는 29CM는 국내 홈·라이프스타일 브랜드의 고객 접점을 확대하기 위해 재단법인 광주비엔날레와 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 광주비엔날레 관람객에게 경쟁력 있는 국내 홈·라이프스타일 브랜드를 소개하고 문화예술과 디자인 상품을 함께 경험하는 새로운 관람 경험을 제공하기 위해 추진됐다.

양측은 제16회 광주비엔날레를 중심으로 아트숍 운영, 공식 굿즈 개발, 전시 티켓 판매 등에서 협업한다. 9월 5일부터 11월 15일까지 열리는 이번 전시는 ‘너는 너의 삶을 바꿔야 한다’는 주제로 43인(팀)의 예술 작품을 소개한다.

우선 29CM는 제16회 광주비엔날레가 열리는 오는 9월 5일부터 11월 15일까지 행사장에서 이구홈 아트숍과 카페를 운영한다. 아트숍에서는 이구홈에 입점한 국내 디자인 브랜드 47개의 문구·패브릭·테이블웨어·홈데코 등 다양한 라이프스타일 상품을 선보인다.

제16회 광주비엔날레 공식 굿즈도 선보인다. 썸무드디자인·쓰임·아이디어숍·얼렁뚱땅상점·피아바·해탈컴퍼니 등 국내 디자인 브랜드 6곳이 참여해 각 브랜드의 개성을 담은 한정 상품을 제작한다.

그밖에 이번 광주비엔날레 전시 티켓도 29CM에서 판매한다.

29CM 관계자는 “이구홈의 브랜드 큐레이션 역량과 광주비엔날레의 문화예술 콘텐츠를 결합해 전시 관람 전후로 취향을 확장할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.