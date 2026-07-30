[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 운영한 ‘2026 신중년 도약 플랫폼 사업 오·운·완 라이프 핏 교육과정’을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.

이번 교육과정은 신중년 세대의 신체활동을 증진하고 건강한 생활습관 형성과 자기주도적 건강관리 능력 향상을 지원하기 위해 마련됐다.

일상에서 꾸준히 실천할 수 있는 운동과 스트레칭을 중심으로 지속 가능한 웰니스 생활을 이어갈 수 있도록 교육 내용을 구성했다.

교육은 경북보건대 강의실에서 김천시민 20명 내외를 대상으로 총 10회, 20시간에 걸쳐 진행됐으며 이론과 실습을 병행한 체험 중심 과정으로 운영됐다.

주요 교육 내용은 덤벨을 활용한 어깨·이두근·전완근 운동, 루프밴드를 이용한 대퇴사두근 및 고관절 운동, 세라밴드를 활용한 팔과 등 근력운동 등이다.

이와 함께 힙업 운동, 필라테스 링을 이용한 가슴운동, 하체·복근 타바타 운동, 신체 부위별 스트레칭과 정리운동 등을 진행했다.

경북보건대 이은직 총장은 “앞으로도 대학의 전문적인 교육 인프라를 활용해 지역주민의 건강과 삶의 질 향상에 도움이 되는 평생직업교육 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.