국민성장펀드 기금운용심의회 승인

[헤럴드경제=서상혁 기자] 국민성장펀드가 고대역폭메모리(HBM) 공급망 활성화를 위해 LG디스플레이와 테크윙에 1조3500억원 규모의 저리 대출을 공급한다.

금융위원회는 30일 국민성장펀드 기금운용심의회에서 디스플레이 산업의 글로벌 초격차 확보와 HBM 공급망 경쟁력 강화를 위한 설비투자 사업 2건에 대한 지원을 승인했다고 밝혔다.

LG디스플레이는 경기도 파주시에 차세대 OLED 신기술 고도화를 위해 3조원의 자금을 투자하며, 이중 1조3000억원은 첨단전략산업기금으로부터 조달한다.

금융위원회 관계자는 “프리미엄 시장을 조기에 선점하고, 원가경쟁력과 공급 안정성을 동시에 확보함으로써 우리나라 OLED의 글로벌 경쟁우위를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

기금운용심의회는 충남 천안 소재 차세대 HBM 전용 테스트장비 생산시설 증설을 추진 중인 테크윙에 대한 자금 지원도 승인했다. 테크윙은 최근 첨단전략산업기금에 500억원의 대출을 신청했다.

테크윙은 삼성전자, SK하이닉스 등에 반도체 테스트 핸들러를 납품하는 등 글로벌 메모리 반도체 시장에서 기술력을 인정받고 있으며, 최근에는 개별 HBM 칩을 전수 검사할 수 있는 검사장비를 독점납품하는 등 독보적인 기술력을 보유하고 있는 것으로 전해졌다.