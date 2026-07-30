소비자보호 정책 의사결정, 이사회가 직접 감독 최고금융소비자보호책임자 권한 독립성도 강화

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹(회장 빈대인)은 자회사인 BNK부산은행과 BNK경남은행이 각각 이사회 산하에 ‘금융소비자보호위원회’를 신설했다고 30일 밝혔다.

위원회 신설로 양행은 금융소비자보호 관련 주요 정책과 의사결정을 이사회 차원에서 직접 심의·감독하는 체계를 갖추게 됐다. 양행의 금융소비자보호 업무를 총괄하는 최고금융소비자보호책임자(CCO)의 독립성과 권한도 한층 강화했다.

앞으로 CCO의 선임과 해임은 이사회가 직접 결정하며, 임기는 2년으로 보장된다. 이로써 CCO가 독립적인 지위에서 소비자보호 업무를 안정적으로 수행할 수 있게 됐다.

BNK는 조직문화 측면에서도 소비자중심 경영을 확산하기 위한 노력을 이어가고 있다. 그룹 전 계열사 임직원을 대상으로 한 ‘소비자에게 리턴(Re-Turn) 챌린지 콘테스트’가 대표적이다.

지난 20일부터 진행되고 있는 이 콘테스트는 금융회사와 소비자의 이익이 충돌할 수 있는 업무관행이나 소비자에게 불리한 제도·프로세스, 각종 불편사항 등을 임직원이 직접 발굴하고, 이를 소비자 중심으로 개선하는 아이디어를 제안하는 그룹 차원의 참여형 공모전이다.

우수 제안은 심사를 거쳐 포상하고 실제 업무 프로세스에도 반영한다. 현장의 문제의식을 제도개선으로 연결해 소비자중심 경영이 실질적인 업무 혁신으로 이어질 수 있도록 한다는 취지다.

BNK금융그룹 소비자보호·내부통제부문장 홍명종 부사장은 “주요 자회사의 소비자보호 거버넌스를 강화하는 한편, 전 임직원이 함께 참여하는 소비자중심 문화확산 활동도 병행하고 있다”며 “금융소비자의 권익이 실질적으로 보호받을 수 있도록 제도와 문화 전반에 걸쳐 노력하겠다”고 약속했다.