주민·대학생 참여로 폐파출소 재탄생

[헤럴드경제(광주)=서인주기자] 호남대학교 앵커사업단(단장 정제평)은 지난 29일 월곡동 로컬브랜딩 거점공간 ‘월곡 함께마루’ 개소식을 개최하고 주민과 함께하는 복합문화공간의 본격적인 운영을 시작했다.

이날 개소식에는 박상철 호남대학교 총장, 박병규 광산구청장, 공병철 광산구의회 의장, 김석환 캠코 국유재산부문 총괄이사를 비롯한 지역 주민과 유관기관 관계자들이 참석해 ‘월곡 함께마루’의 새로운 출발을 함께 축하했다.

‘월곡 함께마루’는 오랫동안 활용되지 않았던 월곡동 폐파출소를 지역 주민 누구나 이용할 수 있는 문화·교육·교류 공간으로 재생한 곳이다. 호남대학교와 광산구는 민·관·학 협력 리빙랩 프로젝트를 통해 공간 활용 방안을 마련했으며, 공간 외관 조성 과정에는 호남대학교 재학생들이 직접 참여해 지역의 특색을 담은 벽화와 공간 환경을 조성했다.

박상철 호남대학교 총장은 “월곡 함께마루는 오랫동안 방치됐던 폐파출소가 주민을 위한 문화와 소통의 공간으로 새롭게 태어난 뜻깊은 공간”이라며 “다양한 교육 프로그램과 문화 활동, 주민 참여 프로젝트를 통해 지역을 대표하는 활력 있는 문화 거점으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.