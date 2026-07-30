프로배구단 SOOP 수퍼스, 연고지 ‘전남광주통합특별시’ 확정

SOOP, AI페퍼스 인수해 새 구단 출범

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시는 여자프로배구단 ‘SOOP 수퍼스’가 전남광주를 연고지로 확정, 30일 한국배구연맹(KOVO)에 연고지 신청서를 제출했다고 밝혔다.

광주를 연고로 활동했던 AI 페퍼스 배구단이 지난 4월 해단하고, SOOP이 구단을 인수했으며, 이번 연고지 확정으로 전남광주에 새로운 지역 대표 프로스포츠 구단이 탄생하게 됐다.

전남광주통합특별시는 이번 연고지 확정이 단순한 프로구단 유치가 아닌 지역 동계스포츠의 도약을 이끄는 계기가 될 것을 기대하고 있다.

전남광주지역에서는 2000년 나산 플라망스와 2006년 신세계 쿨캣 등 남녀 프로농구단이 잇따라 연고지를 이전한 후 오랫동안 동계 프로스포츠 공백이 이어졌다.

특히 AI 페퍼스 배구단의 해단으로 동계 프로스포츠의 명맥이 다시 끊길 수 있다는 우려가 있었지만, SOOP 배구단이 전남광주를 연고지 확정하면서 지역 대표 프로스포츠 구단이 새롭게 출범하게 됐다.

통합특별시는 지난 3월부터 광주광역시체육회와 함께 여자 프로배구단 유치를 위한 전담팀(TF)을 가동했다. 전담팀은 배구단 인수 기업을 물색하고 한국배구연맹과 협의하며 유치 작업을 벌였다. 이 과정에서 광주광역시체육회 전갑수 회장과 박종규 부회장을 비롯한 지역 체육계가 크게 힘을 보탰다.

SOOP 배구단은 연고지 확정에 앞서 지난 20일부터 서구 염주종합체육관에서 훈련을 시작하는 등 전남광주통합특별시에서 새 시즌을 준비하고 있다.

SOOP 배구단은 외국인 선수 오드리아나 피츠모리스와 아시아쿼터 이즈 쉬에, 국내 선수 전새얀·송은채를 영입해 선수단 구성을 마쳤다. 구단주는 이민원 SOOP 각자대표가, 초대 감독은 김세진 전 KOVO 경기운영본부장이 맡는다.

김세진 감독은 삼성화재에서 활약한 국가대표 스타 선수 출신이다. 김 감독은 2013년 ‘안산 OK저축은행’ 창단 감독으로 지휘봉을 잡아 창단 2년 만에 우승을 이끈 데 이어 이듬해 2연패를 달성하는 등 신생팀을 빠르게 강팀으로 성장시킨 경험이 있다.

SOOP은 1인 미디어와 실시간 소통을 기반으로 다양한 콘텐츠를 제공하는 플랫폼 기업으로, e스포츠 대회 개최·중계와 프로게임단 운영 등 e스포츠 분야에서도 폭넓은 사업을 펼치고 있다. SOOP 배구단은 프로배구와 디지털 콘텐츠를 결합해 팬들과의 소통을 넓히고, 지역 스포츠 문화에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

민형배 전남광주통합특별시장은 “SOOP 배구단의 전남광주통합특별시 연고 확정은 통합특별시 출범과 함께 지역 스포츠의 새로운 역사를 여는 의미 있는 일”이라며 “SOOP 배구단이 시민들이 함께 응원하고 즐기는 구단, 지역과 함께 성장하는 구단으로 자리 잡기를 기대한다”고 밝혔다.