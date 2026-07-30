출발전 ‘실시간 교통정보’ 확인 및 갓길 활용 전 좌석 안전띠 착용…‘무상 차량점검’ 서비스

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 30일 인기 휴가지 교통량 집중과 폭염·집중호우에 따른 교통사고 위험에 대비해 국민들이 고속도로 이동 시 숙지해야 할 4가지 주요 안전·편의 정보를 안내했다.

우선 출발 전 ‘고속도로 교통정보’ 앱을 활용하면 실시간 교통상황과 도시 간 예상 소요 시간, 노선별 정체 구간을 사전에 확인해 혼잡을 피할 수 있다. 또한 주요 16개 노선 59구간(총 371.62km)에서는 갓길을 일반 차로로 활용하는 ‘갓길차로제’를 운영해 교통 흐름을 돕는다.

교통안전을 위한 전 좌석 안전띠 착용도 당부했다. 올해 상반기 고속도로 사망자 95명 중 안전띠 미착용 사망자는 27명(28.4%)으로, 최근 3년 평균(19%) 대비 9.4%포인트 급증했다. 도로공사는 휴가철 가족 단위 이동이 늘어나는 만큼 안전띠 착용 준수가 필수적이라고 강조했다. 이와 함께 7월 29일부터 8월 28일까지 전국 13개 휴게소에서 방문 차량을 대상으로 차량 무상 점검 서비스를 제공한다.

고속도로 사고 및 고장 발생 시에는 ‘비트밖스’ 수칙 준수와 ‘무료 긴급견인 서비스’ 이용을 권장했다. ‘비트밖스’는 비상등을 켜고 트렁크를 연 뒤 가드레일 밖 등 안전한 곳으로 대피해 스마트폰으로 신고(112·119 또는 1588-2504)하는 행동 요령이다.

안전지대로 대피한 후에는 도로공사가 관리하는 전 고속도로 구간에서 이용 가능한 무료 긴급견인 서비스를 통해 가장 가까운 안전지대까지 이동할 수 있다. 도로공사는 하이패스 및 보험 정보를 활용해 사고·고장 차량 운전자에게 대피를 안내하는 ‘긴급대피콜 서비스’도 함께 운영 중이다.

운전자 편의를 위한 서비스도 마련됐다. 경부고속도로 안성휴게소(서울방향) 등 12개 휴게소에서는 진입 1km 전방 도로전광표지(VMS)를 통해 주차 혼잡도(여유·만차·혼잡)를 사전에 안내한다. 아울러 충청·강원 관내 69개 휴게소 이용 영수증을 제시하면 인근 48개 연계 관광시설 이용 시 할인 혜택을 받을 수 있다.

한국도로공사 관계자는 “휴가철 교통량 증가와 폭염·집중호우로 사고 위험이 높은 만큼 출발 전 안전띠 착용과 차량 점검을 반드시 실천해 달라”며 “비상 상황 시 ‘비트밖스’ 행동 요령에 따라 안전한 곳으로 대피한 뒤 긴급견인 서비스를 활용해 안전한 휴가를 보내시길 바란다”고 밝혔다.

한편 한국도로공사는 졸음운전 교통사고를 예방하고 올바른 휴식문화를 정착시키기 위해 올해말까지 ‘휴식포인트’를 운영한다.