금감원, 휴가철 보이스피싱 경계령 8월 중 공항·KTX·지하철·리조트 예방영상 송출 부산바다축제 부스·전주월드컵경기장서도 홍보

[헤럴드경제=박성준 기자] 지난달 서울 영등포구에서 열린 금융사기 예방 강연에는 ‘검사 사칭’ 보이스피싱으로 6000만원을 잃은 사례가 소개됐다. 강연자로 나선 정인태 토스뱅크 금융사기예방단 예방관은 사기범들이 일반 국민이 평소 경찰청 홈페이지를 잘 이용하지 않는 점을 악용해 모방 페이지를 만들어 두고, 사건에 연루됐으니 피해금을 내야 한다는 식으로 압박한다고 설명했다.

금융감독원이 여름 휴가철을 노린 보이스피싱을 막기 위해 8월 한 달간 전국 다중이용시설을 무대로 집중 홍보에 나선다고 30일 밝혔다. 이동 인구가 몰리는 공항과 KTX, 지하철에서 리조트, 지역축제, 프로축구 경기장까지 피서객의 발길이 닿는 곳을 홍보 거점으로 삼는다.

먼저 부산 다대포해수욕장에서 열리는 제30회 부산바다축제에서 8월 7~8일 이틀간 피해예방 홍보부스를 운영한다. 부산은행과 공동으로 꾸리는 부스에서는 최신 피해사례와 대응 요령을 묻는 O·X 퀴즈, 실제 범인의 목소리로 범행 수법을 체험해 보는 사이버 체험관을 운영한다.

전북현대모터스의 홈구장인 전주월드컵경기장에서 8월 한 달간 예방 홍보영상을 송출한다. 영상은 보이스피싱 대표 행동 요령인 ‘의심하고, 끊고, 확인하고’를 축구 경기 장면과 나란히 배치해 구성했다. 경기 반칙을 의심하는 장면은 검찰 사칭 전화를 의심하는 상황에, 반칙 여부를 비디오판독(VAR)으로 확인하는 장면은 기관에 직접 전화해 확인하는 요령에 각각 대응시켰다.

가족 단위 이용객이 많은 전국 주요 리조트 14곳에서는 대형 전광판을 통해 하루 100회씩 예방영상을 내보낸다. 홍천 비발디파크와 진도·삼척·양양 쏠비치, 거제소노캄, 해운대소노문 등이 대상이다.

대중교통시설 홍보에는 등기배송 사칭, 모텔 감금 유도 같은 주요 수법과 예방 요령을 설명하는 영상을 전국 13개 공항 대형 스크린과 운항 정보 안내 모니터, KTX 객실 모니터(한 달간 약 93회), 서울지하철 9호선 차량 내 모니터(하루 약 120회)에서 송출한다.

이 외에도 ▷수사 협조를 명목으로 피해자를 숙박업소에 홀로 머물게 하는 ‘셀프감금’형 ▷인공지능(AI)으로 자녀 목소리를 조작하는 가족 사칭형 ▷저금리 대환대출을 미끼로 대포통장 입금을 유도하는 대출빙자형 ▷여행 예약 정보를 악용해 카드 재인증을 요구하는 스미싱 등이 주요 유형으로 꼽힌다.

만약 의심스러운 링크 접속 요구를 받았을 때 ▷도메인 등록 정보 확인 사이트에서 해당 사이트의 실제 등록 여부를 조회할 것 ▷생성형 인공지능(AI)에 사이트 안전성을 물어볼 것 ▷보이스피싱이 의심되는 순간 스마트폰을 비행기 모드로 전환할 것 등을 정 예방관은 당부했다.

금감원 관계자는 “국민 이동이 집중되는 다중이용시설에서 수법과 대응 요령을 알림으로써 보이스피싱 경각심을 높이고, 피해 예방에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.