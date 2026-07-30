[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 불법경마로 인한 국민 피해를 예방하고 건전한 경마 문화를 조성하기 위해 오는 8월 1일부터 10월 31일까지 3개월간 ‘불법경마 집중신고 기간’을 운영한다고 밝혔다.

불법경마 사이트는 높은 배당률과 가입 혜택, 손실금 보전 등을 내세워 이용자를 유인한다. 그러나 불법사이트에는 이용자를 보호하거나 당첨금의 정상적인 지급을 담보할 제도적 장치가 없다. 실제로 고액 당첨 시 이용자의 접속 IP를 차단하거나 회원 계정을 삭제하고, 환급을 일방적으로 거부하는 이른바 ‘먹튀’ 피해가 발생한다.

불법사이트에서 경마에 돈을 건 이용자 역시 한국마사회법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해진다.

한국마사회는 불법경마 사이트를 신고한 국민에게 관련 규정에 따라 신고포상금을 지급한다. 신고포상금은 ▷경주류 사이트 건당 10만 원 ▷통합형 사이트 건당 3만 원(집중 신고기간 10만 원) ▷서브도메인 건당 1만 원이다. 이번 집중신고 기간에는 통합형 사이트 신고포상금을 기존 3만 원에서 건당 10만 원으로 한시적으로 확대한다.

불법경마 신고는 한국마사회 홈페이지 ‘불법경마 신고센터’를 통해 할 수 있다. 신고는 연중 상시 가능하며, 집중신고 기간은 8월 1일부터 10월 31일까지다.

우희종 회장은 “불법경마를 뿌리 뽑기 위해서는 국민 여러분의 적극적인 신고가 무엇보다 중요하다”며 “한국마사회도 관계기관과의 공조와 불법사이트 감시를 강화해 건전하고 안전한 경마 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다