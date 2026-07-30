0~3세 반려동물 가입 비중 높아…0세, 39%로 가장 많아 수술비부터 MRI·CT·입원·통원까지…실종 지원 서비스도

[헤럴드경제=박성준 기자] 카카오페이손해보험은 자사 펫보험이 출시 4개월 만에 누적 계약 1만 건을 돌파했다고 30일 밝혔다.

카카오페이손보는 질병이나 사고에 따른 의료비 부담에 대비해 어린 반려동물부터 미리 보험에 가입하는 보호자들의 수요가 늘어난 결과라고 분석했다.

반려동물 연령별 가입 비율은 0세가 39%로 가장 높았고 ▷1세 23% ▷2세 20% ▷3세 18% 순으로 나타났다. 0~3세 반려동물 중에서는 나이가 어릴수록 가입 비중이 높은 경향을 보였다.

가입자들은 ▷수술입원형 ▷수술입통원형 ▷수술당일형 순으로 보장을 선택했다. 실제 보험금을 지급받은 사용자의 평균 지급 보험금은 30만8408원이었으며, 최대 지급 사례는 선천성 질환인 간문맥단락증 치료로 약 340만원이었다.

반려동물 종류별 가입 비율은 강아지가 80%, 고양이가 20%를 차지했다. 강아지 중에서는 말티푸가 28%로 가장 많았고 ▷비숑 프리제(16%) ▷10kg 이하 믹스견 ▷포메라니안 ▷말티즈가 뒤를 이었다. 고양이는 코리안숏헤어가 42%로 가장 높았으며, 브리티시숏헤어가 17%로 뒤를 이었다.

카카오페이손보는 지난 3월 펫보험을 출시했다. 수술 당일 의료비를 최대 500만원, 연간 최대 4000만원 한도로 보장하며, 수술뿐 아니라 MRI·CT 검사비와 입원비, 통원비 등 실제 양육 과정에서 자주 발생하는 의료비를 담았다. 30세 보호자가 1세 말티즈를 기준으로 가입할 경우 월 보험료는 수술당일형·수술입원형 약 7000원대, 통원 치료까지 포함한 수술입통원형은 약 3만원대로 가입할 수 있다.

카카오페이손보는 앞서 반려견 훈련사 강형욱과 함께 반려동물 양육 과정의 질병·사고, 의료비 부담과 사전 대비 필요성을 다룬 펫보험 콘텐츠를 선보이기도 했다.

장영근 카카오페이손보 대표는 “앞으로도 반려인의 일상에 실질적인 도움이 되는 보장과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”라고 말했다.