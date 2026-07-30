“특혜 요구한 적 없어…38억 절대 아냐”

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 사령탑 선임 과정에서 불거진 ‘심야 빵집 면접’ 논란을 비롯해 고액 연봉 수령, 측근 특혜 채용 의혹 등을 모두 부인했다.

홍 전 감독은 30일 국회 문화체육관광위원회 청문회에 증인으로 출석해 여야 의원들이 이에 대해 질의하자 각각 사실이 아니라고 답변했다.

국민의힘 배현진 의원은 “2024년 당시 감독 추천 권한이 없던 이임생 전 기술총괄이사가 밤 11시에 빵집에서 면접하듯 만난 후 별도의 면접이나 프레젠테이션 없이 감독으로 선임됐다”며 “‘빵집 면접’으로 감독이 될 수 있다는 데 후배나 축구 관계자들 보기에 부끄럽지 않으냐”고 꼬집었다.

이에 대해 홍 감독은 빵집 면접 자체를 부인하지는 않았다. 그러면서도 “제안이 왔을 때는 정상적인 절차를 거쳤다고 생각했다”며 “집 앞에서 만났다는 점에서 국민이 불투명하다고 생각하실 수 있다고는 생각하지만, 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 없다”고 선을 그었다.

더불어민주당 정준호 의원이 “(프로팀) 감독 시절 15억원대 연봉을 받다가 국가대표 감독으로 오면서 38억원으로 배 이상 늘었다는 얘기가 있다”고 묻자, 홍 감독은 “계약상 여러 가지 법적 조항이 있어 액수를 직접 밝힐 수는 없지만, 38억원은 절대 아니다”고 일축했다.

아울러 “상호 협의한 금액이고 돈을 더 달라고 요구한 적도 없으며, (협회가) 제시한 금액을 그대로 받아들였다”고 해명했다.

조국혁신당 김재원 의원은 이번 북중미 월드컵 성적에 책임을 지고 홍 감독이 사퇴했던 시기를 언급하며 “사퇴 다음 날 협회가 사무처 직원 채용 규모를 1명에서 3명으로 늘렸고, 늘어난 두 자리에 증인과 함께 일했던 수행기사와 지원 직원이 지원해 면접까지 올라갔다”며 사전 정보 유출 및 채용 청탁 의혹을 제기했다.

김 의원은 이어 “이번에 감독으로 선임된 후에도 증인이 대표로 있는 재단 직원이 수행기사로 채용됐는데, 협회에 추천하거나 부탁한 사실이 있느냐”고 질의했다.

이에 대해 홍 감독은 두 가지 의혹에 대해 모두 “(그런 일) 없다”고 답하며 측근 채용 개입설을 전면 부인했다.