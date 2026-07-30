직행 대중교통망, 강북 도심권 확대

서울역에서 경기도 용인 에버랜드로 직행하는 광역버스(사진)가 다음달 1일부터 운행을 시작한다. 이동 시간이 기존보다 약 40~50분 줄어들어 고객들의 편의가 크게 높아질 전망이다. 삼성물산 리조트부문은 직행좌석버스 4105번 노선이 다음달 신설돼 고객들의 이동 시간이 크게 단축될 것이라고 30일 밝혔다.

4105번 버스는 서울역버스환승센터와 명동, 숭례문, 남대문시장, 이태원 등을 거쳐 고속도로로 진입한 뒤 에버랜드와 용인 처인구 일대를 경유해 양지까지 운행한다. 기존에는 서울 강북권에서 에버랜드까지 이동하려면 버스나 지하철을 갈아타야 해 약 1시간 40~50분이 소요됐다. 그러나 4105번 버스는 환승 없이 약 1시간이면 에버랜드 버스 승하차장에 도착한다. 관광명소인 숭례문과 남대문시장, 명동, 이태원을 경유하는 만큼 외국인 관광객을 비롯해 많은 시민들이 이용할 것으로 에버랜드는 기대하고 있다. 현재 서울에서 에버랜드로 향하는 광역버스로는 ▷강남권 5002번(신논현역·강남역·양재역 경유) ▷동남권 5700번(강변역·잠실역·송파역·수서역 경유), 1113번(강변역·강동역 경유) ▷남부권 1500-2번(사당역·남부터미널 경유) 등이 운영 중이다.

이번에 4105번 버스가 개통하면서 에버랜드 직행 대중교통망은 강북 도심권까지 확대됐다. 김현일 기자