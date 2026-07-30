번개장터가 서울 중구 프레스센터에서 29일 서울시와 ‘서울 청년 성장 지원 및 사회적 가치 확산을 위한 업무협약(MOU·사진)’을 체결했다고 30일 밝혔다. 서울시와 번개장터는 청년 역량 강화 및 성장 지원, 청년 대상 행사·프로그램 공동 기획·운영, 청년 창업 및 판로 개척 지원, 청년정책·협력사업 대외 홍보, 청년 주도 사회기여 활동 및 ESG 성과 확산 등 5개 분야에서 협력한다.

서울시는 인턴십 등 일 경험을 통해 청년의 역량 강화와 성장을 지원하는 정책·사업을 추진한다. 번개장터는 청년에게 실무 경험과 역량 개발 기회를 제공한다. 청년 창업자가 번개장터 ‘프로상점’을 통해 판로를 확보할 수 있도록 자사 플랫폼을 활용한 혜택과 지원 프로그램도 마련한다. 상경 청년과 사회초년생에게 필요한 정보를 전달하는 캠페인도 협의할 계획이다.

청년들이 참여할 수 있는 친환경·상생 캠페인, 참여형 공공 축제 등 사회적 가치 실천 프로그램도 공동 기획한다. 청년들이 달성한 사회적 기여와 ESG 성과를 분석하고 확산하는 데에도 협력한다. 강승연 기자