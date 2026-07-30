인천발 美 5개 노선 재위탁 절차 생략 애틀랜타·시애틀·LA 등 환승편의 개선 공항 혼잡도 확인·셀프 체크인도 편리

대한항공의 ‘수하물 자동연결 서비스’를 이용하면, 미국에서 비행기를 갈아탈 때마다 짐을 찾고 다시 맡기던 번거로운 절차를 생략할 수 있다.

대한항공은 30일 여름 휴가철을 맞아 공항에서 보다 빠르게 출국할 수 있는 이용 방법을 안내했다. 핵심은 모바일 앱을 통한 공항 혼잡도 확인, 셀프 체크인과 셀프 백드랍 활용, 미국 환승 시 수하물 자동연결 서비스 이용이다.

가장 눈에 띄는 서비스는 미국 환승객을 위한 ‘수하물 자동연결 서비스’다. 기존에는 미국에서 항공편을 갈아탈 경우 최초 도착 공항에서 입국 심사를 마친 뒤 수하물을 찾고, 환승편에 다시 맡겨야 했다. 이 과정에서 환승 시간이 길어지고 동선도 복잡해지는 불편이 있었다.

대한항공과 델타항공은 태평양 조인트 벤처 협력을 통해 지난해부터 인천발 미국행 일부 노선에서 수하물 자동연결 서비스를 제공하고 있다. 대상은 인천에서 출발해 애틀랜타, 시애틀, 로스앤젤레스, 디트로이트, 미니애폴리스로 향하는 5개 노선이다.

해당 노선을 이용해 미국 내 다른 도시로 환승하는 승객은 미국 첫 도착 공항에서 수하물을 다시 위탁하지 않아도 된다. 위탁 수하물은 최종 목적지 공항까지 자동으로 연결된다.

대한항공은 공항 도착 전 활용할 수 있는 ‘공항 미리보기’ 서비스도 안내했다. 대한항공 모바일 앱 하단의 ‘출도착/스케줄’ 탭에서 이용할 수 있으며, 주차장 현황과 출국장 혼잡도, 탑승 소요시간 등을 확인할 수 있다.

체크인 절차도 미리 끝낼 수 있다. 대한항공에 따르면 국제선 이용객 10명 중 6명 이상이 셀프 체크인을 활용하고 있다. 대한항공 모바일 앱이나 홈페이지에서 예약번호를 조회한 뒤 좌석을 선택하고 모바일 탑승권을 발급받으면 된다. 정경수 기자