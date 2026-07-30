송원 미래건축인재 펠로우십 1기 선발 7일간 글로벌 탐방…항공·숙박 등 전액 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 동국제강그룹이 서울 수하동 본사 페럼타워에서 2026 송원 미래건축인재 펠로우십 ‘럭스틸리에(Luxteelier)’ 임명장 수여식을 갖고 펠로우십 1기로 최종 선발된 대학생 7명을 ‘럭스틸리에’로 공식 임명했다고 30일 밝혔다.

장세욱 동국제강그룹 부회장은 수여식에 참석해 1기 선발자를 대상으로 ‘럭스틸리에’ 임명장을 전했다. 장세욱 부회장은 “치열한 경쟁을 거쳐 선발된 1기 펠로우인 만큼 자부심을 가졌으면 좋겠다”며 “이번 영국 탐방을 통해 세계적인 건축과 디자인을 직접 경험하며, 배우고 성장하는 소중한 계기가 되길 바란다”고 격려했다.

이어 “럭스틸리에의 일원으로 서로 교류하며 건축의 미래를 함께 만들어가는 끈끈한 관계로 성장하기를 기대한다”고 덧붙였다

동국제강그룹은 43개 학교 지원자 116명의 서류와 포트폴리오를 면밀히 검토했으며, 장윤규(국민대)·김재경(한양대) 등 건축 관련 국내 최고 권위 교수진이 최종 면접에 참여해 포트폴리오 발표를 직접 평가하는 등 엄격한 선발 절차를 거쳤다고 설명했다.

최종 선발 인원은 ▷고유진(건국대학교 건축학과 졸업), 김세연(경기대학교 건축학과 졸업) ▷백승재(인하대학교 건축학과 재학) ▷오창경(한양대학교 일반대학원 건축학과 재학) ▷유지후(국민대학교 건축학과 졸업) ▷이수빈(단국대학교 건축학과 졸업) ▷허상현(홍익대학교 건축도시대학 실내건축학과 재학) 총 7명이다.

송원 미래건축인재 1기 펠로우들은 임명장 수령과 함께 럭스틸리에 공식 구성원으로 등록됐으며 8월 4일부터 10일까지 총 7일간의 영국 건축 탐방에 나선다. 탐방 기간 동안 세계적 거장 ‘토마스 헤더윅’ 스튜디오 원데이 워크숍과 함께 런던 대표 건축물을 관람하고 미술관과 문화공간을 방문하며 건축 전문가들과 교류하는 시간을 갖는다. 이번 프로그램은 항공권, 숙박, 식사 등 모든 여행 경비와 탐방에 필요한 부대 비용까지 전액 지원한다.

럭스틸리에는 동국제강그룹이 지난 2017년부터 미래 건축인재 발굴과 성장을 위해 운영해 온 건축 인재 네트워크로, 건축을 매개로 학생-전문가-산업이 지속 교류하는 플랫폼이다. 올해 송원 미래건축인재 펠로우십 선발을 계기로 규모와 지원 항목 등을 확대해 갈 방침이다.

동국제강그룹은 내년 상반기 송원 미래건축 인재 펠로우십 2기 선발을 진행할 예정이다. 매해 정기적 선발로 동국제강그룹만의 차별화 프로그램으로 발전시켜 나갈 계획이다.

한편, 동국제강그룹은 최근 동국제강그룹 2대 송원(宋園) 장상태 회장의 유지로 인재 양성을 위해 설립한 장학재단 사업의 외연을 철강과 공생하는 건축 영역까지 넓히는 등 인재 육성에도 적극 나서고 있다.