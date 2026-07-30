서울 신축 아파트 공급 부족 속 희소성 부각 홍은동 일대 신규 공급 예정…59·84㎡ 62세대 일반분양

부동산 시장의 지역별 양극화가 이어지는 가운데 서울 아파트 시장은 제한적인 공급과 지속적인 수요를 바탕으로 신축 아파트를 중심으로 한 관심이 이어지고 있다.

KB부동산 통계에 따르면 서울 아파트 매매가격은 관련 통계가 시작된 1987년부터 2025년까지 연평균 6.17% 상승한 것으로 나타났다. 기존 주택의 노후화가 진행되는 가운데 신축 및 준신축 아파트의 희소성이 높아지면서 가격 경쟁력도 유지되는 모습이다.

실제로 서대문구 홍제동 ‘서대문푸르지오센트럴파크’ 전용 75㎡는 지난 5월 16억8000만원에 거래되며 기존 최고가를 경신했다. 인근 은평구 응암동 ‘녹번역e편한세상캐슬’ 전용 59㎡도 지난 2월 13억2000만원에 거래돼 최고가를 기록했으며, 홍은동 ‘북한산더샵’ 전용 84㎡ 역시 지난 5월 13억9000만원에 거래되는 등 서대문·은평권 신축 아파트를 중심으로 거래가격이 상승하는 모습을 보이고 있다.

매수 심리도 회복세를 보이고 있다. 국토연구원이 발표한 ‘2026년 5월 부동산시장 소비자 심리조사’에 따르면 서울 주택매매시장 소비심리지수는 135.6으로 전월(124.9)보다 10.7포인트 상승했다. 서울 주택시장 전체 소비심리지수도 129.9를 기록하며 매매시장에 대한 기대감이 이어지는 것으로 조사됐다.

부동산업계에서는 서울의 경우 공급이 제한적인 만큼 신축 아파트에 대한 선호가 지속되고 있으며, 입지와 상품성을 갖춘 신규 단지에 대한 관심도 이어질 것으로 보고 있다.

이 같은 시장 환경 속에서 쌍용건설은 서울 서대문구 홍은동 일원에 ‘쌍용 더 플래티넘 서대문’을 공급할 예정이다. 단지는 지하 4층~지상 20층, 3개 동, 총 177세대 규모로 조성되며, 이 가운데 전용면적 59㎡와 84㎡ 62세대가 일반분양된다.

단지는 세대당 약 1.63대의 주차 공간과 전 세대 개별창고를 계획했으며, 도보권 초·중·고교와 백련산 등 생활·교육 인프라를 갖춘 입지가 특징이다.