2분기 매출 전년比 24.8%↑·영업익 77%↓ 상반기 ESS 매출 1년 새 4.6배 성장 AI 데이터센터 수주 3조원 확보 북미 ESS 50GWh 체제 추진 46시리즈·차세대 전지로 대응

[헤럴드경제=정경수 기자] LG에너지솔루션은 올해 2분기 매출 7조5602억원, 영업이익 1133억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 24.8%, 전분기 대비 15.3% 늘었지만, 영업이익은 1133억원으로 전년 동기보다 77.0% 줄었다. 다만, 직전 분기 2078억원 적자에서 2개 분기 만에 흑자로 전환했다.

상반기 매출은 14조1152억원을 기록하며 전년 동기 대비 10.5% 성장했다고 30일 공시했다. 영업손익은 945억원 적자로 돌아섰다.

LG에너지솔루션은 하반기 북미 생산능력 확대와 신규 수주 확보에 속도를 낸다는 계획이다.

에너지저장장치(ESS) 부문은 가파른 실적 상승세를 보였다. LG에너지솔루션의 상반기 ESS 매출은 전년 동기 대비 4.6배 늘었다. 전체 매출에서 ESS가 차지하는 비중도 20% 후반까지 확대됐다. 전기차용 생산능력 일부를 ESS로 돌리며 수요 변화에 대응한 결과다.

상반기 신규 수주도 늘었다. LG에너지솔루션은 최종 고객사가 하이퍼스케일러인 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트를 포함해 3조원 이상의 ESS 신규 수주 계약을 확보했다. AI 데이터센터는 대규모 전력을 안정적으로 공급받아야 하는 만큼, 배터리를 활용한 전력 저장·백업 수요가 커지고 있다.

북미 생산 기반도 넓히고 있다. LG에너지솔루션은 지난 5월과 6월 GM 합작법인 2기와 혼다 합작법인에서 ESS 생산라인을 가동하기 시작했다. 연말까지 북미에서 50GWh 이상의 ESS 생산능력을 확보한다는 목표다.

이창실 LG에너지솔루션 CFO 부사장은 “EV용 중저가 제품과 원통형 배터리 출하 증가, 북미 ESS 생산능력 확대 등에 힘입어 전분기 대비 매출이 15% 증가했다”며 “특히 ESS는 북미와 유럽을 중심으로 출하가 확대되며 전분기 대비 30% 이상 성장하며 큰 폭의 성장세를 이어갔다”고 밝혔다.

수익성도 일부 개선됐다. 유럽 공장 가동률이 높아지고, 수익성이 상대적으로 높은 원통형 배터리 판매 비중이 늘어난 데다 북미 ESS 생산이 증가하면서 고정비 부담이 줄었다는 설명이다.

이 부사장은 “2분기 손익은 유럽 지역 가동률 개선과 고수익 제품인 원통형 판매 비중 확대, 북미 ESS 생산 증대를 통한 점진적 고정비 부담 축소로 등에 힘입어 2개 분기 만에 흑자 전환했다”고 말했다.

ESS 시장 전망도 밝게 봤다. 기존에는 신재생에너지 발전과 연계한 전력망용 ESS가 중심이었다면, 최근에는 독립형 ESS와 장주기 에너지저장 수요까지 커지고 있다. 전력망 연결이 지연되거나 전력 부하가 불안정한 지역에서 ESS가 전력 안정화 장치로 쓰이는 사례가 늘고 있어서다.

특히 AI 데이터센터는 ESS 수요 확대의 핵심 변수로 꼽힌다. 대규모 전력망에만 의존하기보다 자체 전력 인프라를 구축하려는 수요가 커지면서 BESS(배터리 에너지저장장치), UPS(무정전 전원장치), BBU(배터리 백업장치) 등 배터리 적용 분야가 넓어지고 있다. 배터리가 단순 저장장치를 넘어 데이터센터 전력 인프라의 필수 부품으로 자리 잡는 흐름이다.

LG에너지솔루션은 올해 파우치 LFP 중심으로 ESS 생산능력을 늘리고, 내년에는 각형 라인까지 확보한다는 방침이다. 고객사가 미국 투자세액공제(ITC) 혜택을 받을 수 있도록 북미 공급 역량을 키우는 데도 집중한다.

시스템 통합 역량도 강화한다. 배터리셀 공급에 그치지 않고 소프트웨어와 운영 솔루션까지 묶은 엔드투엔드 방식으로 ESS 사업 경쟁력을 높인다는 구상이다.

전기차 배터리 사업에서는 46시리즈를 중심으로 하반기 반등을 노린다. 유럽을 중심으로 전기차 열안전 규제가 강화되고, 셀을 차체 구조물에 직접 통합하는 CTx 방식의 차세대 차량 개발이 확산되면서 고에너지밀도·고안전성 배터리에 대한 요구가 커지고 있다는 판단이다.

LG에너지솔루션은 4680부터 46120까지 다양한 46시리즈 제품군을 갖추고 있다. 46시리즈는 견고한 캔 소재와 내부 저항을 줄인 탭리스 설계가 특징이다. 에너지 밀도와 급속충전 성능을 높이면서 구조적 안정성과 열안전성을 확보하는 데 유리하다는 설명이다.

하반기에는 미국 애리조나 원통형 생산라인 준비가 주요 과제로 꼽힌다. 해당 라인은 기존 대비 설비 효율이 50% 개선된 46시리즈 생산라인으로, 올해 4분기 가동을 목표로 하고 있다. 북미 합작공장 가동률을 점진적으로 높이고, 폴란드 공장의 중저가 제품 출하도 확대할 계획이다.

차세대 배터리 준비도 병행한다. 신규 고출력 탭리스 2170 제품을 통해 BBU와 로봇 시장에 대응하고, 소듐이온 배터리는 내년 ESS 및 자동차 고객 대상 샘플 출하를 목표로 개발 중이다. 연내 건식전극 공정을 적용한 파일럿 라인을 준비해 전고체 배터리 시범 생산도 추진한다.