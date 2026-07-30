개관 1주년 맞은 해담는도서관, ‘숏폼지옥’ 작가와 만남 등 8월 특별 독서문화 프로 운영 지난 1년간 주민 7만6천여 명 찾은 생활 속 문화공간…9월부터 ‘찾아가는 그림책 서비스’도 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]여름방학을 맞은 아이들이 잠시 휴대전화를 내려놓고 책 속 이야기와 만나는 시간이 마련된다. 숏폼 콘텐츠 과의존이 사회적 관심사로 떠오르는 가운데, 서대문구가 책 읽기와 놀이, 체험을 결합한 독서문화 프로그램으로 아이들의 건강한 독서습관 만들기에 나선다.

서대문구(구청장 박운기)는 개관 1주년을 맞은 해담는도서관(북가좌2동 복합청사 2∼3층)에서 8월 한 달 동안 ‘숏폼지옥’ 작가와의 만남, 업사이클링 팝업북 만들기, 그림책 북큐레이션 등 세대가 함께 즐기는 특별 독서문화 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

지난해 문을 연 해담는도서관은 짧은 기간 동안 지역 주민들의 생활 속 문화공간으로 빠르게 자리 잡았다. 개관 이후 누적 방문자 수는 7만6,394명, 도서 대출자는 1만9,306명, 대출 자료는 5만5,266권에 이른다.

도서관은 단순히 책을 빌리는 공간을 넘어 아이와 부모가 함께 배우고 주민들이 일상 속에서 문화를 즐기는 공간으로 운영해 왔다. 매월 운영한 가족 책놀이 프로그램 ‘해담쓰담’은 모집 때마다 높은 관심을 받으며 대표 프로그램으로 자리 잡았고, AI 인문학 프로그램은 급변하는 디지털 시대에 주민들의 정보 활용 역량을 높이는 평생학습 프로그램으로 호응을 얻었다.

또한 모자보건센터와 연계해 영유아와 양육자를 위한 그림책 읽어주기 프로그램을 꾸준히 운영하고, 유아부터 청소년까지 연령별 독서회를 정착시키는 등 아이와 가족이 함께 성장하는 독서문화를 지역사회에 확산해 왔다. 한국문학, 필사, 서평, 고전문학 등을 주제로 한 주민 참여형 독서동아리도 활발하게 운영되고 있다.

이 같은 1년의 성과를 바탕으로 마련한 개관 1주년 특별 프로그램 가운데 가장 눈길을 끄는 행사는 오는 8월 2일 열리는 ‘숏폼지옥’의 신은영 작가와의 만남이다.

초등학교 3∼6학년 학생 15명을 대상으로 열리는 이번 프로그램에서는 책 속 이야기를 바탕으로 역할극과 종이놀이를 함께하며 숏폼 콘텐츠를 스스로 조절하는 방법과 건강한 미디어 이용 습관을 자연스럽게 배울 수 있도록 했다.

이어 3일부터 5일까지는 더 이상 읽지 않는 책을 활용해 자신만의 입체책을 만드는 ‘업사이클링 팝업북 만들기’가 진행된다. 버려질 책에 새로운 가치를 더하는 체험을 통해 독서와 환경보호를 함께 배우는 프로그램이다. 3일에는 초등학교 1∼2학년, 4일에는 초등학교 3∼4학년, 5일에는 성인을 대상으로 각각 운영된다.

이와 함께 8월 한 달 동안 도서관 유아자료실에서는 ‘특별한 날, 특별한 이야기’를 주제로 한 그림책 북큐레이션을 운영한다. 생일을 주제로 한 다양한 그림책을 소개해 아이와 부모가 함께 책을 읽고 이야기를 나누는 시간을 제공할 예정이다.

모든 프로그램은 무료로 진행되며, 참여 신청은 서대문구립도서관 홈페이지에서 할 수 있다.

도서관은 개관 1주년을 계기로 독서문화 서비스를 더욱 확대한다. 오는 9월부터는 관내 어린이집을 대상으로 ‘찾아가는 그림책 서비스’를 운영하고, 10명 이상 단체를 위한 도서관 견학 프로그램도 새롭게 마련해 더 많은 주민들이 일상에서 책과 가까워질 수 있도록 지원할 계획이다.

박운기 서대문구청장은 “도서관은 책을 빌리는 공간을 넘어 아이들이 스스로 생각하는 힘을 키우고 가족이 함께 배우며 소통하는 생활 속 문화공간이어야 한다”며 “숏폼보다 책이 더 재미있는 경험을 아이들에게 선물하고, 독서가 자연스러운 일상이 되는 ‘아이 키우기 좋은 서대문’을 만들어 가겠다”고 말했다.