31일부터 ‘MMCA X LG OLED 시리즈’ ‘김 크리스틴 선’ 작가 작품 공개 55형 OLED 스크린 72대 후원 단순 후원 넘어 기획부터 구현까지 전반 협업

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 국립현대미술관(MMCA)과 함께 ‘MMCA X LG OLED 시리즈’ 두 번째 전시를 진행한다고 30일 밝혔다.

오는 31일부터 11월 29일까지 서울 종로구 국립현대미술관 서울의 ‘서울박스’에서 ‘김 크리스틴 선’ 작가의 작품이 OLED 스크린으로 전시된다. 이번 전시는 ‘완고한 바위, 무모한 싸움들(Have Many Dumb Fights Against Rock)’을 주제로 다룬 동명의 대형 설치 미술이다.

LG전자는 이번 작품 구현을 위해 55형 OLED 스크린 총 72대로 초대형 곡면 스크린을 구성했다. 특히 미국 수어(ASL)의 움직임과 고전 만화의 모션 라인을 시각적 문법으로 재해석한 작가의 드로잉을 기반으로 한 애니메이션을 화면 가득 구현해 기술과 예술이 결합된 새로운 전시 경험을 선사한다.

LG전자는 단순한 디스플레이 후원을 넘어 작품 기획 단계부터 공간과 기술 구현 전반에 걸쳐 협업하며 작가의 창작 의도를 충실히 구현할 수 있도록 지원했다. 끊임없이 변화하는 이미지와 언어의 규칙을 어떻게 시각화 할지에 대한 김 크리스틴 선 작가의 의도는 대형 곡면 LG OLED 스크린을 통해 압도적인 디지털 영상 작품으로 완성됐다.

베를린을 기반으로 활동하는 김 크리스틴 선 작가는 드로잉, 회화, 설치, 미디어아트, 퍼포먼스 등 다양한 매체를 넘나들며 언어와 소통의 구조, 접근성에 관한 작품을 선보여 왔다. 그래픽 노테이션(Graphical Notation, 소리를 시각 언어로 번역하는 하나의 체계)과 드로잉을 결합한 독창적인 작업을 통해 언어와 사회적 관계를 시각적으로 재해석한다. 미국 휘트니미술관, 워커아트센터에서 대규모 개인전을 개최하는 등 국제 미술계에서 큰 주목을 받고 있다.

‘MMCA X LG OLED 시리즈’는 올해로 두 번째를 맞았다. 국립현대미술관과 LG전자가 동시대 미술의 새로운 미감을 제시하기 위해 진행하는 협업 프로젝트다. 시각적 실험을 제안하는 역량 있는 작가와 함께 LG OLED를 활용한 전시를 선보이며 예술과 기술의 접점을 지속적으로 확장하고 있다.

오성택 LG전자 한국영업본부 마케팅커뮤니케이션담당은 “작가가 의도한 섬세한 색과 역동적인 움직임을 왜곡 없이 구현하는 LG OLED만의 차별화된 화질 경쟁력을 통해 기술과 예술이 함께 만들어내는 차별화된 고객경험을 선사할 것”이라고 말했다.