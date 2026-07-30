[울진군 제공]
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[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군은 후포가 바다와 하늘이 어우러진 다채로운 매력으로 여름철 관광객들의 발길을 사로잡고 있다고 30일 밝혔다. 석양을 품은 요트체험, 넓은 백사장에서 펼쳐지는 후포해수욕장의 다채로운 스포츠와 레저, 그리고 동해를 한눈에 담는 후포 스카이워크까지 ‘아름다움 후포 3색’이 특별한 여름 여행의 즐거움을 선사하고 있다.


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