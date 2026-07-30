전북 우리WON금융타운 개소식 우리은행·우리자산운용·디노랩 2030년까지 전북기업금융 1.6조

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리금융이 전북 혁신도시에 ‘우리WON금융타운’을 개소했다고 30일 밝혔다. 그룹의 핵심 계열사를 배치해 국민연금공단과 전략적 파트너십을 강화하는 한편, 지역 일대에 생산적 금융을 공급한다는 계획이다.

우리금융은 전날 국민연금공단이 자리한 전북혁신도시에‘전북 우리WON금융타운’을 열고, 이원택 전북특별자치도지사, 김성주 국민연금공단(NPS) 이사장, 조지훈 전주시장, 유희태 완주군수와 임종룡 우리금융그룹 회장이 참석한 가운데 전북특별자치도의 금융중심지 도약을 위한 개소식을 개최했다.

지난 2월 우리금융이 발표한 ‘전북 금융중심지 조성을 위한 우리금융 인프라 강화방안’에 따른 것이다. 우리금융은 우리자산운용·우리은행·우리미소금융재단·굿윌스토어 등 그룹 핵심 계열사의 인프라를 배치해 전북 금융중심지 도약을 뒷받침할 예정이다.

전북혁신도시는 세계 3대 연기금인 국민연금공단을 중심으로 국내외 자산운용사와 금융기관이 집결하며 대한민국 자본시장과 금융산업의 새로운 성장거점으로 자리매김하고 있다. 우리금융은 이에 발맞춰 자본시장 인프라를 확대하고 국민연금공단과의 전략적 파트너십을 한층 강화해 나갈 계획이다.

자본시장부문 핵심 계열사인 우리자산운용은 이번에 우리WON금융타운 내 개설한 전주사무소를 거점으로 국민연금공단과의 커뮤니케이션을 강화하는 한편, 현지채용 전문인력을 통해 지역 네트워크를 강화한다. 또한 전북지역 대학생을 위한 청년 인턴십 프로그램도 운영해 자본시장 실무 경험을 제공하고 지역 금융인재 양성에도 기여할 예정이다.

우리은행은 국민연금공단 전담 조직인 연기금고객부와 자산수탁부를 함께 배치했다. 2018년부터 국민연금공단 주거래은행을 수행하며 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 연기금 금융서비스를 더욱 강화하고, 국민연금공단 지원체계를 한층 고도화해 나갈 방침이다.

우리은행과 국민연금공단은 지난 14일 외화금고은행 계약을 체결했다. 우리은행은 다음달 1일부터 3년간 국민연금의 해외투자에 따른 외국환 출납업무와 외화계좌 관리 업무를 맡는다. 2014년 첫 계약 이후 약 15년 가까이 외화금고은행으로서 역할을 하게 된 셈인데, 16개에 달하는 관련 전담 부서에 인공지능(AI)을 활용한 업무 자동화 등 은행 차원의 전폭적인 지원 노력이 선정 배경으로 꼽힌다.

전북지역 중소기업과 소상공인에 대한 생산적금융 공급과 혁신 스타트업 발굴·육성 지원체계도 강화한다. 우리은행은 기업금융 특화채널 ‘NPS전북BIZ프라임센터’를 신설해 전북지역 첨단전략산업과 관련 기업을 집중 지원한다. 2030년까지 약1조6000억원 규모의 기업금융을 전북지역에 공급할 계획이다.

아울러 우리금융이 운영하는 벤처 창업지원 프로그램‘디노랩(DINNOLab)’을 통해 전북지역 유망 스타트업을 집중 발굴·육성하고, 자체 벤처펀드인‘디노랩펀드’를 연계한 투자 지원 등 생산적금융 공급에 더욱 힘을 쏟겠다는 구상이다.

우리미소금융재단은 전주지점을 신설해 전북지역 취약계층의 미소금융 접근성을 높이고 금융지원을 확대한다. 미소금융을 성실히 상환한 청년사업자 등 영세 소상공인에게는 사업장 홍보, 운영 물품, 지원금 등을 제공해 자립 기반 마련에도 지원할 예정이다.

임종룡 회장은 “전북 우리WON금융타운은 국민연금공단을 중심으로 우리금융과 전북·전주가 함께 성장하기 위한 출발점”이라며 “앞으로도 국민연금공단 주거래은행으로서 역할을 더욱 굳건히 하며, 지역 중소기업과 소상공인, 스타트업들이 성장할 수 있도록 더 큰 노력을 기울이겠다”고 말했다.