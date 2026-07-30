안전 위험 요소, 하자 발생 취약 공정, 설계단계부터 집중 점검 공사관계자 책임 강화하고 전문가 합동점검 확대… 준공 후 하자 최소화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 서준오)가 공공건축공사의 설계부터 준공까지 전 과정에 걸친 품질관리 체계를 강화해 안전사고를 예방하고 완성도 높은 공공건축물을 조성한다.

이번 대책의 핵심은 ▷설계단계 선제 관리 ▷공사관계자 책임 강화 ▷전문가 점검 확대다. 공사가 시작된 뒤 문제를 보완하는 방식에서 벗어나 설계단계부터 안전 위험 을 사전에 점검하고 개선해 안전하고 품질 높은 시공이 이루어질 수 있도록 철저히 관리하고자 한다.

먼저 구청 건축과가 착공 전부터 설계 내용을 직접 점검한다. 일반적으로 공공건축물의 공사감독이 착공 이후 시작되는 것과 달리, 설계단계에서부터 문제점을 보완해 안전성과 시공 품질을 확보한 뒤 공사에 착수하도록 했다. 중량 외벽 자재 등 위험성이 높은 자재의 사용은 최소화하고, 불가피한 경우에는 위험 요인별 안전대책을 설계에 반영한다.

또한 기존 공공건축물에서 반복적으로 발생한 지붕·방수·창호·마감재 등의 하자 사례를 분석해 설계단계에서 보완하고, 방수 등 문제 발생 우려가 큰 공종은 건설기술위원회 관련 분야 전문가가 설계 적합성을 추가 검토한다. 이를 통해 안전사고 예방과 유지관리 부담 경감에도 도움이 될 것으로 기대된다.

본격적인 공사 단계에서는 설계자·시공자·감리자 등 공사관계자의 책임을 한층 강화한다. 공사관계자를 대상으로 분기마다 안전·품질 교육을 하고, 주요 공정이 끝난 뒤 7일 이내 공정별 동영상과 보고서를 제출하도록 해 시공 과정에서 부실 여부를 조기에 확인하고 즉시 보완할 수 있도록 했다.

현장점검도 강화한다. 구청 건축과는 부서장 책임 아래 공사장별 공정점검을 실시하고, 주요 공정이 진행될 때에는 설계자·시공자·감리자와 함께 합동점검에 나서 현장에서 발견된 문제에 신속히 대응할 계획이다.

준공검사에는 건설기술위원회의 취약 공종 분야 전문가를 추가로 참여시켜 점검의 전문성을 높인다. 준공 이후에도 하자 발생 여부에 따라 재점검을 실시하고, 보증 기간 내에 문제가 발생할 경우 감리자가 원인과 조치방안을 담은 의견서를 의무적으로 제출하도록 해 책임 있는 시공과 사후관리를 유도한다.

현재 노원구에서는 영축산 산림복합체험센터 신축사업과 상계도서관 그린리모델링 등 다양한 공공건축사업이 추진되고 있으며, 노후 동 주민센터도 순차적으로 신축·이전해 주민친화적인 공간으로 조성할 계획이다. 구는 올해부터 강화된 품질관리 체계를 통해 공공건축물의 품질을 높이고, 주민들이 더욱 안전하고 편리하게 공공시설을 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

서준오 노원구청장은 “공공건축물은 주민들이 일상에서 가장 가까이 이용하는 공공시설인 만큼 안전과 품질이 무엇보다 중요하다”며 “설계부터 시공, 준공 이후까지 전 과정을 체계적으로 관리해 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 완성도 높은 공공시설을 만들어가겠다”고 말했다.